Intel начала продажу 2-го поколения модулей Optane DIMM

23 июня 2020 г., 12:53

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Корпорация Intel анонсировала второе поколение DIMM-модулей памяти Optane Persistent Memory (PMEM), а также новые накопители SSD.

Серия PMEM 200 оптимизирована для работы с 4-сокетными системами на 3-м поколении Xeon (3rd Gen Intel Xeon Scalable), вышедшем одновременно с ней.

Линейка Optane PMEM 200 включает DIMM ёмкостью 128, 256 и 512 ГБ и производительностью до 8,1/3,15 ГБ/с для операций последовательного чтения/записи. Предшествовавшее поколение при тех же номиналах ёмкости было существенно, на 19/37% медленнее — 6,8/2,3 ГБ/с, соответственно. Прирост быстродействия в среднем на 25% это результат применения в PMEM 200 четырёхслойной технологии XPoint вместо двухслойной — в DIMM 1-го поколения.

Эксплуатационный ресурс зависит от ёмкости модулей: для 128 ГБ он составляет 292 записанных петабайт (PBW); для 256 ГБ — 497 PBW; для 512 ГБ — 410 PBW. Для сравнения, модуль первого поколения ёмкостью 256 ГБ рассчитан на запись 360 ПБ.

Intel заявила, что PMem 200 обеспечит до 4,5 ТБ памяти на сокет для нагрузок, интенсивно использующих данные (СУБД, базирующихся в памяти, плотная виртуализация, аналитика и высокопроизводительные вычисления).

Представленные твёрдотельные накопители D7-P5500 и P5600 формфактора U.2 ориентированы на применение в датацентрах. В них используются TLC-ячейки с 96-слойной 3D NAND и интерфейс NVMe с четырьмя шинами PCIe Gen 4. P5500 предполагает не более одной полной перезаписи диска в сутки (1DWPD), в то время как P5600 имеет рейтинг 3DWPD, что делает его подходящим для рабочих нагрузок с интенсивной записью.

Улучшенная износостойкость P5600 достигается дополнительным резервированием памяти, из-за доступная пользователю ёмкость этих накопителей несколько снижена: 1,6/3,2/6,4 ТБ против 1,92/3,84/7,68 ТБ у P5500.

Оба накопителя обеспечивают пиковую скорость последовательного чтения/записи 7/4,3 ГБ/с. В режиме произвольного чтения производительность у них достигает миллиона IOPS, а произвольной записи — 230 тыс. IOPS у P5500 и 260 тыс. IOPS у P5600.

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