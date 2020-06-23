DC Link становится дистрибьютором продукции ASUS и ROG

23 июня 2020 г., 13:15

Компания DC Link Group продолжает расширять дистрибьюторский портфель и теперь представляет на украинском рынке также решения ASUS и ROG (cуббренд для геймеров).

Ее ассортимент пополнит широкая товарная линейка ASUS в таких категориях как: материнские платы, видеокарты, приводы, мониторы и др.

«Для нас очень важно и значимо начало сотрудничества с ASUS. Ведь одним из фокусных направлений деятельности DC Link Group является именно дистрибуция компьютерных комплектующих, а ASUS – это признанный производитель с мировым именем в данной отрасли. Мы уверены, что наше партнерство будет успешным и взаимовыгодным» – сообщил Алексей Берлетов, исполнительный директор DC Link Group.

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