 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 25 (1221)

14.06 - 21.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

DC Link становится дистрибьютором продукции ASUS и ROG

23 июня 2020 г., 13:15

DC Link становится дистрибьютором продукции ASUS и ROG

Компания DC Link Group продолжает расширять дистрибьюторский портфель и теперь представляет на украинском рынке также решения ASUS и ROG (cуббренд для геймеров). 

Ее ассортимент пополнит широкая товарная линейка ASUS в таких категориях как: материнские платы, видеокарты, приводы, мониторы и др.

«Для нас очень важно и значимо начало сотрудничества с ASUS. Ведь одним из фокусных направлений деятельности DC Link Group является именно дистрибуция компьютерных комплектующих, а ASUS – это признанный производитель с мировым именем в данной отрасли. Мы уверены, что наше партнерство будет успешным и взаимовыгодным» – сообщил Алексей Берлетов, исполнительный директор DC Link Group.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  