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Innoware запускає стажування для майбутніх аналітиків Microsoft Dynamics 365

4 марта 2025 г., 11:35

Innoware, ІТ-консалтингова компанія і партнер Microsoft, запрошує усіх зацікавлених на стажування для майбутніх консультантів Microsoft Dynamics 365 Business Central. Стажування буде спрямоване на вивчення популярної у світі ERP-системи та занурення у майбутню роль ERP-консультанта.

Під час навчання стажисти за підтримки досвідчених менторів опановуватимуть ERP-систему Microsoft Dynamics 365 Business Central, вивчатимуть бізнес-процеси компаній на прикладі проєктів Innoware та налаштувати їх в ERP-системі, проводити презентації тощо. Тривалість стажування два місяці, формат змішаний (20 годин на тиждень).

Для стажування запрошуються випускники та студентів старших курсів за економічними та ІТ-напрямками, з аналітичними та логічними здібностями, зі знанням англійської мови на рівні Upper-Intermediate або вище. Кращі мають шанс отримати роботу в Innoware.

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