Дохід глобального ринку DRAM у IV кв. 2024 року зріс на 9,9%

4 марта 2025 г., 11:45

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Останнє дослідження TrendForce показує, що світовий дохід галузі DRAM перевищив 28 млрд дол. в IV кв. 2024 року, що на 9,9% більше, ніж у попередньому кварталі. Таке зростання було викликане, в першу чергу, підвищенням контрактних цін на серверну DDR5 і концентрованими поставками HBM, що призвело до подальшого збільшення доходів трьох найбільших постачальників DRAM.

Більшість контрактних цін у різних сферах застосування розвернулися в бік зниження. Однак збільшення закупівель серверної DDR5 великої ємності великими американськими гіперскейлерами допомогло зберегти динаміку цін на серверну DRAM.

У першому кварталі 2025-го року галузь увійде в традиційно повільний сезон, що призведе до очікуваного зниження загального обсягу поставок бітів від виробників DRAM. Очікується, що виробники ПК та виробники смартфонів продовжать розпродавати запаси, що спонукатиме постачальників DRAM переорієнтувати на виробництво DDR4 та деяких видів HBM на серверну DDR5. Однак, оскільки попит від хмарних провайдерів слабшає, контрактні ціни на звичайну DRAM і комбінована ціна на звичайну DRAM і HBM, за прогнозами, знизяться в I кв цього року.

Samsung залишився найбільшим постачальником DRAM з виручкою 11,25 млрд доларів, що на 5,1% більше, ніж у попередньому кварталі. Однак її ринкова частка дещо скоротилася. Компанія зіткнулася з падінням поставок у бітах через скорочення попиту на LPDDR4 і DDR4, спричинене зменшенням запасів у секторах виробників ПК і смартфонів. Крім того, Samsung почала концентровані поставки HBM лише наприкінці 2024 року, що ще більше вплинуло на обсяги поставок.

SK Hynix, компанія, що посідає друге місце в рейтингу, повідомила про 10,46 млрд доларів виручки в останньому кварталі минулого року, що на 16,9% більше, ніж у попередньому кварталі. А її частка на ринку збільшилася до 36,6%. Зростання поставок бітів відбулося в основному за рахунок збільшення поставок HBM3e, що більш ніж компенсувало зниження поставок LPDDR4 і DDR4.

Третю позицію посіла компанія Micron з виручкою 6,4 млрд дол., що на 10,8% більше, ніж у попередньому кварталі. Обсяги поставок бітів зросли завдяки збільшенню поставок серверної DRAM і HBM3e, що допомогло компанії зберегти стабільну частку ринку в порівнянні з попереднім кварталом.

TrendForce відзначає, що тайванські виробники DRAM зазнали зниження доходів в IV кварталі через ослаблення попиту на споживчу DRAM і посилення конкуренції на ринку DDR4 з боку китайських постачальників.

Виручка Nanya Technology в четвертому кварталі склала 203 млн дол., що на 19,3% менше, ніж у попередньому кварталі, оскільки попит на споживчу DRAM знизився, а китайські конкуренти посилили тиск на ринок DDR4. У той же час, Winbond також зазнала скорочення поставок споживчої DRAM, що призвело до отрманння 119 млн дол. доходу, що на 22,4% менше, ніж у попередньому кварталі.

Дохід PSMC від DRAM, в основному від виробництва споживчої DRAM, впав на 37,9% кв/кв до 11 млн дол. через скорочення обсягів виробництва пластин. Загальний дохід компанії знизився на 10% кв/кв, навіть з урахуванням доходу від послуг виробництва напівпровідників на замовлення, що відображає стабільний попит з боку замовників таких виробів.

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