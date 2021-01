Infinidat в числе финалистов конкурса SearchStorage 2020 Products of the Year Awards 

27 января 2021 г., 16:36

Компания Infinidat, ведущий поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявила, что вошла в финал конкурса TechTarget's Storage Magazine и SearchStorage 2020 Products of the Year Awards.



Как отмечается, в числе критериев рассматривались производительность, инновации, простота интеграции, использования и управляемости, а также функциональность и ценность решения для бизнеса.



«Для нас большая честь, что продукт Infinidat был выбран в числе финалистов конкурса TechTarget «Продукт года, - заявил Шахар Бар-Ор (Shahar Bar-Or), директор по продуктам и генеральный менеджер Infinidat в Израиле. Это признание свидетельствует о высокой производительности, 100-процентной доступности, надежности и экономической эффективности нашего решения InfiniBox».



Наградой Storage Magazine 2020 Products of the Year Awards отмечаются победители в пяти категориях: диски и дисковые подсистемы, оборудование/ПО/услуги для резервного копирования и аварийного восстановления, облачное хранилище, гиперконвергентные и компонуемые инфраструктуры, а также системы хранения данных и прикладное программное обеспечение. InfiniBox F6000 участвует в категории «Диски и дисковые подсистемы».



Победители в каждой категории будут объявлены в феврале на SearchStorage.com, а также будут опубликованы в февральском номере Storage Magazine. Этот выпуск призван помочь читателям определить, какие продукты заслуживают доверия и какие решения следует внедрять в наступившем году. В этом году в конкурсе жюри рассматривало более 100 различных продуктов.

Официальный дистрибутор INFINIDAT на территории Украины - компания NWU.



