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Infinidat в числе финалистов конкурса SearchStorage 2020 Products of the Year Awards 

27 января 2021 г., 16:36
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Infinidat в числе финалистов конкурса SearchStorage 2020 Products of the Year Awards

Компания Infinidat, ведущий поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявила, что вошла в финал конкурса TechTarget's Storage Magazine и SearchStorage 2020 Products of the Year Awards.

Как отмечается, в числе критериев рассматривались производительность, инновации, простота интеграции, использования и управляемости, а также функциональность и ценность решения для бизнеса.

«Для нас большая честь, что продукт Infinidat был выбран в числе финалистов конкурса TechTarget «Продукт года, - заявил Шахар Бар-Ор (Shahar Bar-Or), директор по продуктам и генеральный менеджер Infinidat в Израиле. Это признание свидетельствует о высокой производительности, 100-процентной доступности, надежности и экономической эффективности нашего решения InfiniBox».

Наградой Storage Magazine 2020 Products of the Year Awards отмечаются победители в пяти категориях: диски и дисковые подсистемы, оборудование/ПО/услуги для резервного копирования и аварийного восстановления, облачное хранилище, гиперконвергентные и компонуемые инфраструктуры, а также системы хранения данных и прикладное программное обеспечение. InfiniBox F6000 участвует в категории «Диски и дисковые подсистемы».

Победители в каждой категории будут объявлены в феврале на SearchStorage.com, а также будут опубликованы в февральском номере Storage Magazine. Этот выпуск призван помочь читателям определить, какие продукты заслуживают доверия и какие решения следует внедрять в наступившем году. В этом году в конкурсе жюри рассматривало более 100 различных продуктов. 

Официальный дистрибутор INFINIDAT на территории Украины  -  компания NWU.
 
Тел.: +380 44 359 01 31
e-mail: [email protected]
web: www.nwu.com.ua

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