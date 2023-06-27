iForum-2023. Єднаємо ідеї та людей заради перемоги 

27 июня 2023 г., 12:45

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10 серпня у приміщенні «Міжнародного виставкового центру» (Київ, Броварський проспект, 15) втринадцяте відбудеться конференція iForum. Формат і тематика напрямів цього року трансформується відповідно до реалій воєнного часу. Захід пройде в одному павільйоні, де є укриття, і відповідно кількість учасників буде обмежена орієнтовно до 5 тисяч.

На iForum-2023 з’явиться три нових напрями, що відображають запит суспільства на теми, якими зараз живе фахова та ділова спільнота: Military Tech, АІ та «Україна Майбутнього».

Military Tech сфокусується на трендах розвитку воєнних технологічних рішень в Україні. Тут зберуться розробники, стартапи та виробники, будуть також представники «Мінцифри» та «Міністерства з питань стратегічної промисловості». Напрям зосередиться, зокрема, на БПЛА, синхронізації та узгодженні дій розробників, розв'язанні назрілих проблем та можливостях серійного виробництва.

Artificial intelligence збере експертів у проривній темі минулого року, якою вибухнув увесь світ: штучний інтелект (ШІ) та його місце в людському житті. Спектр питань до розгляду величезний: від етики й естетики до економіки та філософії. Чим живе зараз модна галузь? У якому стані розвитку і використання знаходяться новітні розробки ШІ, як впливають на життя сьогодні, та які прогнози щодо майбутніх трансформацій?

«Україна Майбутнього» сфокусується на проблемах відродження, з якими стикнеться країна внаслідок масштабної війни. У фокусі – економіка, технології, інфраструктура, бізнес, людські ресурси, освіта тощо.

Окрім нових напрямів, на iForum-2023 буде ще п’ять вже традиційних, усього – вісім:

«Реклама і просування» та E-commerce;

«Блокчейн» та Digital Fun;

«Стартапи» та AI;

Military Tech та «Україна Майбутнього».

Трансформується експозиція «Місто майбутнього», яка цього року буде присвячена розробкам у галузі MilTech українських технологічних проєктів для воєнних потреб.

Традиційна виставкова експозона компаній-лідерів ринку з власними продуктами й сервісами теж зазнає змін, пов’язаних насамперед з розміром локації.

Місія iForum-2023 – об’єднати потенціал найактивніших та дієвих українців сьогодні, коли на кону не просто розвиток, а перемога у війні та, власне, існування нашої країни.

Вартість відвідання iForum – одна з найдемократичніших. Військовослужбовці зможуть отримати квиток безкоштовно за наявності відповідних документів.

Більше інформації на ТГ-каналі https://t.me/iforum_ua

Довідка

iForum – найбільша офлайн-конференція України та Східної Європи. Форум є суспільним явищем, створеним учасниками ринку високих технологій та присвячений розвитку нових можливостей, пошуку ідей та їхнього втілення, а також аналізу світових новітніх трендів. Конференція існує з 2009 року і проходить у форматі одночасних доповідей нон-стоп, найбільша кількість учасників за останні роки сягала понад 13 тисяч.

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