Українці мають майже 18 млн електронних паспортів у «Дії»

27 июня 2023 г., 12:25

У березні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон №1368-IX, який юридично прирівняв електронний паспорт до паперового чи пластикового аналога. Як повідомляють у «Мінцифри», наразі в «Дії» громадяни сформували понад 5 млн ID-карток та 12,9 млн закордонних паспортів.

Завдяки електронним документам у «Дії» щодня українці відкривають рахунки в банках, подорожують та отримують держпослуги.

Найбільш популярні сфери використання електронних паспортів: фінансовий сектор (банки, страхові, платіжні системи) – понад 12 млн разів; мобільні оператори – більш як 308 тис.; публічні послуги – 66 тис.; комуналка – 45 тис.; медицина – 13 тис.; туризм (готелі та туристичне спорядження) – 7 тис.; каршеринг – 3 тис.

Окрім цього, завдяки електронним паспортам у «Дії» українці мають змогу користуватися сервісами «єПідтримка», «єВідновлення», «єОселя» тощо.

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