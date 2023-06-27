Світовий ринок носимих пристроїв відновиться вже цього року

27 июня 2023 г., 13:35

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Згідно з новими даними IDC, після зниження вперше в історії у 2022 році, світові поставки пристроїв, що носяться, відновляться у 2023 році, досягнувши 504,1 млн одиниць. Це на 2,4% більше, ніж у попередньому році, завдяки стійкому попиту на найпопулярніші продукти - навушники та смарт-годинники, в той час як попит на інші продукти залишається стабільним.





Заглядаючи в майбутнє, IDC очікує, що ринок побачить кілька років однозначного зростання, коли поставки досягнуть 629,4 млн одиниць у 2027 році, а середньорічний темп зростання (CAGR) складе 5,0%.





Навушники залишатимуться найбільшою товарною категорією протягом усього прогнозованого періоду, оскільки нові користувачі шукатимуть свої перші комплекти, а існуючі користувачі оновлюватимуть пристрої, придбані у 2020 та 2021 роках, коли поставки навушників досягли свого піку.





Розумні годинники демонструватимуть випереджаюче зростання, оскільки користувачі переходять від браслетів до розумних годинників, а в деяких випадках - від базових смарт-годинників до просунутих. Попри тиск з боку смарт-годинників, не очікується, що браслети зникнуть з ринку, оскільки ці пристрої і надалі приваблюватимуть користувачів, які шукають простіших рішень.





Тим часом, всі інші категорії пристроїв, що носяться, включаючи одяг, каблучки, окуляри, які не підтримують доповнену або віртуальну реальність, та інші, матимуть тенденцію до зростання, хоча і з набагато меншої бази.





«Незважаючи на поточні проблеми в макроекономіці, попит на носимі пристрої поверне ринок у режим зростання, - говорить Рамон Т. Лламас (Ramon T. Llamas), директор з досліджень у команді IDC, що займається дослідженням ринку носимих пристроїв. - Ми все ще очікуємо, що нові пристрої вийдуть наприкінці цього року, і це збігатиметься з покупками на заміну тим, хто придбав новий пристрій кілька років тому. Це створить віртуальний цикл для майбутніх покупок у найближчі роки, що призведе до подальшого зростання ринку в цілому».





«І хоча заміна буде основним рушієм для зрілих ринків, таких як Північна Америка та Європа, очікується, що ринки, що розвиваються, також будуть стимулювати постійне зростання, хоча багато з цих споживачів, як очікується, будуть першими покупцями, - підкреслює Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень у відділі відстеження мобільних та споживчих пристроїв IDC. - Індія вже випередила США та Китай за розміром ринку і залишиться найбільшим ринком у майбутньому завдяки широкому асортименту недорогих, але багатофункціональних пристроїв від місцевих виробників. Окрім Індії, інші країни Азії, а також Близького Сходу та Африки будуть лідирувати за темпами зростання поставок, тоді як Китай і США залишаться другим і третім найбільшими ринками відповідно».

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