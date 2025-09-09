IDC: глобальний ринок «розумних» пилососів зріс на 20,5% у ІІ кв.

9 сентября 2025 г., 16:25

Глобальний ринок «розумних» пилососів продемонстрував значне зростання: у другому кварталі 2025 року було відвантажено 6,17 млн одиниць, що свідчить про збільшення на 20,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться в останніх даних Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker від IDC.





За словами Клер Чжао (Claire Zhao), старшого аналітика IDC China, виробники «розумних» пилососів все більше приділяють увагу міжнародній експансії, зосереджуючись на розробці інноваційних продуктів преміумкласу. Провідні компанії розширюють свої портфоліо, включаючи ширший спектр рішень для роботизованого прибирання та традиційної побутової техніки.





Чжао додає, що ринкова концентрація продовжує зростати, і провідні постачальники захоплюють все більшу частку глобальних відвантажень. Вона зазначила, що нещодавній вихід нових гравців, таких як DJI, підкреслює посилення конкуренції. Попри це, глобальне проникнення ринку залишається відносно низьким, особливо в регіонах, що розвиваються, де зберігаються значні можливості для зростання.





IDC прогнозує подальше зростання у секторі, що буде зумовлено досягненнями в галузі AI та інтеграцією роботизованих функцій. За словами Джітеша Убрані (Jitesh Ubrani), менеджера з досліджень в IDC, цінова диверсифікація значно покращилася, і моделі початкового рівня тепер доступні за кілька сотень доларів, що робить «розумні» пилососи більш доступними для широкого кола споживачів. Водночас, ціна на преміальні моделі, що оснащені передовим AI, роботизованими маніпуляторами та розширеними можливостями миття підлоги, наближається до позначки в 3000 дол..





Виробники також переорієнтовуються з фокусу на обсяги продажів у напрямок розвитку екосистеми та диференціацію бренду. Це включає тіснішу інтеграцію з платформами «розумного» будинку, ексклюзивні партнерства з роздрібними мережами та більший акцент на післяпродажних послугах, які допомагають брендам будувати довгострокову лояльність клієнтів і забезпечувати постійний дохід.





За результатами кварталу, компанія Roborock відвантажила 1,34 млн одиниць, посівши лідерство за обсягами поставок на кількох ринках, включаючи Північну Європу, Німеччину, Корею та Туреччину. У Північній Америці обсяг продажу зріс на 65,3% у річному обчисленні.





Ecovacs відвантажила 869 925 пристроїв, що на 35,9% більше, ніж торік. Компанія зберегла лідерство на внутрішньому ринку та стабілізувала свою міжнародну частку, яка зросла до 14,1%.





Dreame поставила 376 995 систем в Європі, забезпечивши 25,5% частки ринку в регіоні та посівши перше місце.





Показник Xiaomi - 629 807 одиниць у всьому світі, компанія зберегла стабільну частку ринку, особливо в сегменті середнього класу.





Narwal уперше увійшла до п’ятірки світових лідерів, відвантаживши 524 183 пристроїв, що складає 8,5% ринку.

