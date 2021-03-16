И снова про «3-2-1»

16 марта 2021 г., 14:15

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Пожар в дата-центре французского облачного провайдера OVH докатился и до наших границ — у кого-то перестали работать сайты, у кого-то GPS-трекеры.

Бесспорно, крайне важно, что в этом инциденте обошлось без человеческих потерь, а вот данные, увы… Многие клиенты хранили бэкапы в этом же дата-центре, и потеряли их из-за пожара.

Происшествие в Страсбурге заставляет вновь напомнить о правильном бэкапировании.

Итак правило «3-2-1»:

3 - инфраструктура должна иметь не менее 3 копий

2 - хранить копии нужно на 2-х разных носителях

1 - сохранять одну копию за пределами площадки.

Проще всего реализовать «3-2-1» частично или полностью, используя облачные сервисы. Но каким именно образом вы это делаете — не принципиально, важно, чтобы данный подход был реализован.

Чуть подробнее о золотом правиле «3-2-1».

Условие «3»:

Именно 3 копии - основной резерв и 2 дополнительных — специалисты рекомендуют иметь для бекапирования. Предположим, что вы имеете 1 основную и 1 дополнительную копии, хранящиеся на 2-х одинаковых носителях. Если предположить, что вероятность выхода из строя устройства хранения (по независящим причинам) 1/100, то для двух одинаковых устройств 1/100 * 1/100 = 1/10 000. В то же время, если вы имеете 2 дополнительные копии, то вероятность выхода из строя всех устройств равна 1/100 * 1/100 * 1/100 = 1/1000000, это очень низкая вероятность события.

Условие «2»:

В предыдущем пункте был рассмотрен вариант со сбоями по независимым причинам. Но, если диски с основной и резервной репликами находятся в одном RAID, то выход из строя одного часто влечет за собой потерю и другого. Поэтому лучшие мировые практики рекомендуют хранить хотя бы одну копию на другом носителе (ленте, внешнем диске) или внутреннем диске за пределами рабочего RAID.

Условие «1»:

Почему важно выносить одну из копий не только за пределы рабочей инфраструктуры, но и за пределы здания, в котором «живет» основная инфраструктура? Тут комментарии на фоне произошедшего в Страсбурге просто излишни.

Мы в UCloud очень строго придерживаемся правила «3-2-1». Располагая инфраструктурой в Польше и Украине, бэкапы на хранение выносятся в Германию. Кроме того, помимо организации собственной инфраструктуры в рамках «3-2-1», так же этот подход предлагается как дополнительная услуга клиентам.

Ну, и в заключение еще отмечу, что среди специалистов по резервированию правило «3-2-1» также называют «3-2-1-0», где «0» означает - 0 ошибок при восстановлении инфраструктуры.

Будьте здоровы и не забывайте про бэкапы!

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