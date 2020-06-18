Huawei обошла в апреле Samsung по продажам смартфонов

18 июня 2020 г., 12:37

Согласно данным Counterpoint Research в апреле произошли изменения в табели о рангах на мировом рынке смартфонов.



Компания Huawei потеснила Samsung Electronics, доля первой составила 19%, у второй — 17%.



Как сообщили представители Counterpoint Research, продажи Huawei выросли на 6%, тогда как у остальных игроков они снизились. Причем, у других китайских производителей, таких как Vivo, Oppo, Xiaomi показатели сократились почти на треть.



На ситуацию очень сильно повлияла пандемия COVID-19, которая в апреле начала набирать обороты в Европе и Северной Америке. Тогда, как в Китае положение дел начало приходить в норму и продажи смартфонов начали восстанавливаться. Тут стоит отметить, что в Поднебесной доля Huawei на рынке смартфонов превышает 40%. Наблюдатели отмечают также то, что из-за усилившегося давления Госдепа США на этого производителя, многие китайцы отдавали ему предпочтение исходя из патриотических настроений.

Стоит все же отметить, что пока Counterpoint Research не опубликовала детальные данные, информация исходит от его представителей.

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