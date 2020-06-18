Fozzy Group на 20% повысила эффективность работы на складах с решениями Zebra

18 июня 2020 г., 11:45

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Корпорация Zebra Technologies объявляет, что одна из крупнейших розничных компаний Украины Fozzy Group выбрала ее решения для мобильной работы. В их число входят компьютеры Zebra на базе Android, ручные сканеры, защитное ПО, услуги поддержки и настраиваемое ПО для голосового управления. Они были призваны повысить эффективность рабочих процессов в рамках стратегии модернизации склада. Около 1000 сотрудников Fozzy Group перешли на эти решения, и производительность труда выросла на 20%.

«Сейчас Fozzy Group использует передовое мобильное решение Zebra на базе Android и решение для голосового управления. Их развернула компания U & Sluno, участник программы PartnerConnect, на платформе независимого поставщика ПО Symphony RetailAI. Эти решения позволяют модернизировать склады и сохранять лидирующие позиции на розничном рынке», – рассказал Мачей Гавронски (Maciej Gawronski), управляющий цепочками поставок в Fozzy Group.

Из-за использования мобильных компьютеров разных марок эта компания, которая владеет 700 розничными магазинами, столкнулась с трудностями голосового управления и нуждалась в решении для оптимизации работы складов и магазинов. С этой целью Fozzy Group развернула компьютеры TC52 с сенсорным экраном и мобильные компьютеры MC3300 от Zebra. Решение также включает приложение LifeGuard для беспроводной установки обновлений безопасности Android, ПО Mobility DNA для оптимизации корпоративных приложений и рабочих процессов, а также услуги расширенной технической поддержки Zebra OneCare. Эти приложения и услуги помогают Fozzy Group добиться максимальной окупаемости инвестиций благодаря оптимизации работы ИТ-специалистов и сотрудников.

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