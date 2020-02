Huawei обновила смартфон с гибким экраном

24 февраля 2020 г., 17:15

+22

голоса Tweet

Компания Huawei провела онлайн-презентацию, на которой представила ряд новых продуктов, которые готовились к MWC 2020. В частности, была объявлена новая модель смартфона с гибким экраном.

Новинка получившая название Mate Xs имеет конструкцию, которая уже была ранее анонсирована компанией - экран разворачивается по внешней стороне, образуя в сложенном состоянии дисплей на всех поверхностях устройства. Отмечается, что в новой версии заметно улучшен шарнирный механизм, сделанный из сплава на основе циркония, и повышена его надежность.

В развернутом состоянии диагональ получается 8 дюймов с общим разрешением 2480×2200, в сложенном - один экран имеет 6,38 дюйма, а второй - 6,6 дюймов. Huawei Mate Xs оснащен гибким дисплеем с инновационной двухслойной полимерной структурой. Экран, как подчеркивается, изготовлен с использованием фирменной технологии Huawei - два слоя из полиимида скрепляются с помощью прозрачного клея. Производитель заявил, что этот уникальный материал обеспечивает отличное качество изображения, насыщенность цвета и яркость экрана, при этом сохраняя прочность дисплея. В Mate Xs используется специальная система охлаждения, разработанная для гибких смартфонов. Она работает на базе "гибкого" графита с микроскопическими щелями, которые позволяют ему складываться вместе с устройством и равномерно покрывать всю площадь смартфона для эффективного охлаждения.



Разработанная специально для Huawei Mate Xs, антенная система обеспечивает высокоскоростное и стабильное 5G-соединение. Huawei в данном устройстве использует собственный чип Kirin 990 5G со встроенным 5G-модемом. Производитель отмечает, что 5G-модем поддерживает 8 частотных диапазонов, поэтому должен быть совместим со всеми разворачиваемыми в мире сетями нового поколения. Huawei в данном устройстве использует собственный чип Kirin 990 5G со встроенным 5G-модемом. Производитель отмечает, что 5G-модем поддерживает 8 частотных диапазонов, поэтому должен быть совместим со всеми разворачиваемыми в мире сетями нового поколения.

Процессор базируется на двух ядрах Cortex-A76 (2,86 ГГц), два ядра Cortex-A76 (2,36 ГГц) и четыре ядра Cortex-A55 (1,95 ГГц) в купе с графикой Mali-G76. Отмечается, что по сравнению с предыдущей моделью общая производительность увеличена на 23%, а работа с графикой - на 39%.

Аппарат также имеет на борту 8 ГБ ОЗУ и накопитель на полтерабайта. Встроенный аккумулятор мощностью 4500 мАч разбит на две части.

Система Quad-камер SuperSensing Leica расположена вдоль боковой панели смартфона. Она включает 40-мегапиксельную основную камеру (широкоугольная, диафрагма f/1.8), 16-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру (диафрагма f/2.2), 8-мегапиксельную телефотокамеру (диафрагма f/2.4, OIS) и камеру 3D Depth Sensing. Система камер поддерживает оптическую и ИИ-оптимизацию изображений для съемки четких фотографий, а также 30-кратный гибридный зум.

В новинке реализована фирменная функция работы с несколькими окнами, которая доступна только для совместимых приложений из магазина Huawei AppGallery. Многооконный режим Multi-Window позволяет отображать рядом два приложения и одновременно взаимодействовать с ними. Текст, изображения и документы можно перемещать, так же как и перетаскивать контент из одного приложения в другое.



Панель, расположенная внизу экрана, позволяет пользователям быстро запускать приложения. Когда два приложения открыты одновременно, пользователи могут запустить третье с помощью функции «Плавающее окно» (Floating Window) для выполнения простых задач, таких как ответ на текстовое сообщение, без выхода из текущих программ. Huawei Mate Xs поддерживает интерфейс пользователя EMUI 10.0.1 на базе операционной системы Android Open Source Project и не поддерживает сервисы GooglePlay, включая Карты и Youtube. Среди интерсных особенностей - функция Multi-screen Collaboration («Совместная работа на нескольких экранах»), разработанная на базе распределенной технологии от Huawei. Она позволяет взаимодействовать пользователям нескольких устройств, при этом допускается передавать файлы с Huawei Mate Xs на ноутбук Huawei MateBook, а также управлять двумя системами с одного дисплея. Заявленная цена нового устройства - 2500 евро, на мировые рынки смартфон Mate Xs должен поступить в начале следующего месяца.

Your browser does not support the video tag.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации