Huawei обновила смартфон с гибким экраном

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В развернутом состоянии диагональ получается 8 дюймов с общим разрешением 2480×2200, в сложенном - один экран имеет 6,38 дюйма, а второй - 6,6 дюймов.
Huawei Mate Xs оснащен гибким дисплеем с инновационной двухслойной полимерной структурой. Экран, как подчеркивается, изготовлен с использованием фирменной технологии Huawei - два слоя из полиимида скрепляются с помощью прозрачного клея. Производитель заявил, что этот уникальный материал обеспечивает отличное качество изображения, насыщенность цвета и яркость экрана, при этом сохраняя прочность дисплея.
В Mate Xs используется специальная система охлаждения, разработанная для гибких смартфонов. Она работает на базе "гибкого" графита с микроскопическими щелями, которые позволяют ему складываться вместе с устройством и равномерно покрывать всю площадь смартфона для эффективного охлаждения.
Разработанная специально для Huawei Mate Xs, антенная система обеспечивает высокоскоростное и стабильное 5G-соединение.
Процессор базируется на двух ядрах Cortex-A76 (2,86 ГГц), два ядра Cortex-A76 (2,36 ГГц) и четыре ядра Cortex-A55 (1,95 ГГц) в купе с графикой Mali-G76. Отмечается, что по сравнению с предыдущей моделью общая производительность увеличена на 23%, а работа с графикой - на 39%.
В новинке реализована фирменная функция работы с несколькими окнами, которая доступна только для совместимых приложений из магазина Huawei AppGallery. Многооконный режим Multi-Window позволяет отображать рядом два приложения и одновременно взаимодействовать с ними. Текст, изображения и документы можно перемещать, так же как и перетаскивать контент из одного приложения в другое.
Панель, расположенная внизу экрана, позволяет пользователям быстро запускать приложения. Когда два приложения открыты одновременно, пользователи могут запустить третье с помощью функции «Плавающее окно» (Floating Window) для выполнения простых задач, таких как ответ на текстовое сообщение, без выхода из текущих программ.
Huawei Mate Xs поддерживает интерфейс пользователя EMUI 10.0.1 на базе операционной системы Android Open Source Project и не поддерживает сервисы GooglePlay, включая Карты и Youtube. Среди интерсных особенностей - функция Multi-screen Collaboration («Совместная работа на нескольких экранах»), разработанная на базе распределенной технологии от Huawei. Она позволяет взаимодействовать пользователям нескольких устройств, при этом допускается передавать файлы с Huawei Mate Xs на ноутбук Huawei MateBook, а также управлять двумя системами с одного дисплея.
Заявленная цена нового устройства - 2500 евро, на мировые рынки смартфон Mate Xs должен поступить в начале следующего месяца.
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