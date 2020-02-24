Рост рынка памяти NAND превысил 8%

24 февраля 2020 г., 17:35

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Благодаря увеличению спроса со стороны клиентов, связанных с ЦОД, в четвертом квартале 2019 г. глобальные поставки памяти NAND выросли в битовом исчислении почти на 10% «QoQ», сообщает DRAMeXchange. Контрактные цены, в свою очередь, пошли вверх вследствие возможного дефицита, вызванного июньским отключением электричества на фабрике Kioxia в Йоккаити.

В текущем квартале вспышка коронавируса окажет негативное влияние на потребительский спрос на электронику, включая смартфоны и ноутбуки. Как результат, в битовом исчислении рынок, возможно, уйдет в незначительный минус. Несмотря на это, спад будет сглажен более высокими контрактными ценами на память, вследствие чего выручка рынка NAND окажется на уровне предыдущего квартала.

Упомянутый повышенный спрос на память со стороны операторов ЦОД, а также повышенный спрос на твердотельные накопители, позволили Samsung нарастить битовые поставки почти на 10% «QoQ». В этой связи, рост средних отпускных цен на память позволили лидеру улучшить выручку на 11,6% «QoQ», до 4,451 млрд долл. За счет растущего спроса на рынках мобильного хранения данных и ЦОД битовые поставки SK Hynix выросли на 10% «QoQ». Однако плотность выпускаемых продуктов сгладила эффект от роста ASP, вследствие чего выручка увеличилась лишь на 5,4% «QoQ», до 1,207 млрд долл. Битовые поставки Kioxia также выросли почти на 10% благодаря быстрому восстановлению производственных мощностей после инцидента с отключением электричества на фабрике в Йоккаити и выросшему спросу на память для ЦОД и SSD для ПК.

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