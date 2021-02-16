HPE Spaceborne Computer-2 будет работать на орбите

16 февраля 2021 г., 14:25

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Разработанная HPE система Spaceborne Computer-2 (SBC-2) будет задействована на борту Международной Космической Станции (МКС), чтобы сократить время анализа и получения результатов экспериментов во внеземном пространстве с месяцев до нескольких минут. SBC-2 будут использовать для широкого спектра задач: от обработки медицинских изображений и определения последовательности (секвенирования) ДНК до получения предиктивных аналитических данных обработки информации с удаленных датчиков и спутников.

Spaceborne Computer-2 планируется вывести на орбиту 20 февраля в рамках 15-й миссии снабжения грузовым космическим кораблём компании Northrop Grumman и использовать на МКС в течение следующих 2-3 лет. Корабль назван в честь Кэтрин Джонсон (Katherine Johnson) — известного американского математика, которая, работая в NASA, внесла решающий вклад в развитие аэронавтики и космических программ США.

Предшествующая платформа Spaceborne Computer представляла собой испытательный прототип, разработанный компанией HPE совместно с NASA. Она была запущена в космос в 2017 году для работы на МКС в рамках однолетней миссии, целью которой была проверка, могут ли доступные коммерческие серверы, используемые на Земле, но оснащенные специально разработанным программным обеспечением, выдержать тряску, грохот и опрокидывание при запуске ракеты в космос и после этого бесперебойно работать на МКС.

Испытательный прототип был призван удовлетворить потребность на МКС или низкой околоземной орбите (НОО) в надежных вычислительных мощностях, которых ранее невозможно было достичь из-за суровых условий на МКС, таких как отсутствие гравитации и высокий уровень радиации, способных повредить ИТ-оборудование.

Суперкомпьютер Spaceborne Computer компании HPE успешно завершил однолетнюю миссию, и теперь при спонсорской поддержке Национальной лаборатории США на МКС в космос будет запущена еще более совершенная система Spaceborne Computer-2. Она будет работать на МКС в течение следующих 2-3 лет и использоваться более широко.

Spaceborne Computer-2 призван обеспечить вдвое большую скорость вычислений благодаря специально разработанным периферийным вычислительным ресурсам на базе системы HPE Edgeline Converged Edge и сервера HPE ProLiant, которые будут использованы для приема данных с различных устройств, включая спутники и камеры, и их обработки в режиме реального времени.

Spaceborne Computer-2 будет также оснащен графическими процессорами (GPU) для эффективной обработки изображений с высоким разрешением. Например, снимков полярных ледяных шапок на Земле или медицинских рентгеновских снимков. Возможности графических процессоров будут также задействованы в некоторых проектах с использованием технологий ИИ и машинного обучения.

Благодаря сотрудничеству с Microsoft Azure Space исследователи со всего мира, проводящие эксперименты с помощью Spaceborne Computer-2, получили возможность использовать облако Azure для вычислительно-интенсивной обработки данных и беспрепятственной передачи результатов обратно. Примеры таких проектов включают:

Моделирование и прогнозирование пылевых бурь на Земле для улучшения будущих прогнозов для Марса. Такие бури способны охватить всю поверхность красной планеты и уменьшить переработку солнечной энергии, которая будет играть решающее значение для удовлетворения потребностей миссии в электроэнергии;

Оценку использования жидкости и параметров окружающей среды для выращивания растений в космосе с целью поддержки агро- и биологических наук с помощью сбора данных о процессах гидропоники и их сравнения с большими массивами данных на Земле;

Анализ шаблонов ударов молнии, которые вызывают лесные пожары, путем обработки огромного объема данных, собранных с камер потокового видео 4K, снимающих удары молний по всей земле;

Расширенный анализ медицинских изображений с использованием ультразвука на МКС для поддержания здоровья астронавтов.

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