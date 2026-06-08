Gigabyte представила локальний суперкомп'ютер AI TOP 100

8 июня 2026 г., 11:45

0

Tweet

Компанія GIGABYTE оголосила про масштабне розширення своєї екосистеми для локальних AI-обчислень, презентувавши інноваційні рішення як для мобільних користувачів, так і для професійних дослідників штучного інтелекту. Нова лінійка дозволяє повністю відмовитися від дорогої оренди хмарних серверів, перенісши обробку гігантських нейромереж безпосередньо на робоче місце.





Для розробників, які змушені працювати в русі, та геймерів GIGABYTE випустила нове покоління зовнішніх графічних станцій (eGPU). Лінійка представлена двома моделями: флагманською AORUS RTX 5090 AI BOX та більш доступною AORUS RTX 5060 Ti AI BOX.



Ці пристрої підключаються до звичайних ноутбуків через високошвидкісні інтерфейси, трансформуючи портативний комп'ютер на потужну систему для локального навчання нейромереж, генерації медіаконтенту та запуску найсучасніших ігор на максимальних налаштуваннях графіки.



Для дата-сайентистів та великих підприємств компанія підготувала рішення — GIGABYTE AI TOP 100 B850. Це повноцінний локальний AI-суперкомп'ютер, розроблений для безперервної роботи в режимі 24/7.



Обчислювальна архітектура системи здатна локально оперувати великими мовними моделями (LLM) об'ємом понад 200 мільярдів параметрів.



Станція «з коробки» підтримує більше ніж 100 популярних AI-фреймворків та бібліотек розробки.



Комплекс сумісний із новітніми графічними прискорювачами від обох провідних чипмейкерів - як із флагманськими картами GeForce RTX 5090, так і з професійними рішеннями Radeon AI PRO R9700.



Завдяки релізу серії AI TOP 100 та модулів AORUS BOX, GIGABYTE надійно закріплює за собою лідерство в сегменті local-first AI, пропонуючи бізнесу та розробникам повний контроль над своїми конфіденційними даними та цифровим суверенітетом без прив'язки до інтернет-з'єднання.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI