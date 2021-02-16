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Графен может быть использован для создания самых маленьких микрочипов

16 февраля 2021 г., 15:05
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Графен может быть использован для создания самых маленьких микрочипов

Новое исследование Университета Сассекса (Великобритания) показывает, что изменение структуры наноматериалов, таких как графен, может эффективно разблокировать их электронные свойства.

«Мы механически создаем складки в слое графена. Это немного похоже на нано-оригами», — сказал Алан Далтон (Alan Dalton), профессор школы математических и физических наук в Университете Сассекса.

Этот вид технологии — «стрейнтроника» — позволяет разместить больше микросхем внутри любого устройства. «Все, что мы хотим делать с компьютерами, чтобы ускорить их работу, можно получить, деформировав графен таким образом», — добавил он.

Ранее уже было показано, что деформирование структуры 2D-наноматериалов способно раскрыть их ключевые электронные свойства, но точное влияние различных «складок» всё ещё остается плохо изученным.

В своей новой работе учёные из Сассекса провели глубокое исследование структурных изменений графена, а также дисульфида молибдена, и вносимых ими напряжений. Они продемонстрировали как целенаправленное деформирование таких материалов позволяет получить нужный электронный компонент, например, транзистор или логический вентиль.

Полученные результаты, вероятно, найдут отклик в отрасли, вынужденной следовать закону Мура из-за растущего спроса на более быстрые вычисления.

«Использование этих наноматериалов сделает наши компьютерные микросхемы меньше и быстрее. Это абсолютно необходимо, поскольку производители компьютеров сейчас находятся на пределе того, что можно достичь с помощью традиционных полупроводниковых технологий», — заявил Далтон.

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