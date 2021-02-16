Графен может быть использован для создания самых маленьких микрочипов

16 февраля 2021 г., 15:05

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Новое исследование Университета Сассекса (Великобритания) показывает, что изменение структуры наноматериалов, таких как графен, может эффективно разблокировать их электронные свойства.

«Мы механически создаем складки в слое графена. Это немного похоже на нано-оригами», — сказал Алан Далтон (Alan Dalton), профессор школы математических и физических наук в Университете Сассекса.

Этот вид технологии — «стрейнтроника» — позволяет разместить больше микросхем внутри любого устройства. «Все, что мы хотим делать с компьютерами, чтобы ускорить их работу, можно получить, деформировав графен таким образом», — добавил он.

Ранее уже было показано, что деформирование структуры 2D-наноматериалов способно раскрыть их ключевые электронные свойства, но точное влияние различных «складок» всё ещё остается плохо изученным.

В своей новой работе учёные из Сассекса провели глубокое исследование структурных изменений графена, а также дисульфида молибдена, и вносимых ими напряжений. Они продемонстрировали как целенаправленное деформирование таких материалов позволяет получить нужный электронный компонент, например, транзистор или логический вентиль.

Полученные результаты, вероятно, найдут отклик в отрасли, вынужденной следовать закону Мура из-за растущего спроса на более быстрые вычисления.

«Использование этих наноматериалов сделает наши компьютерные микросхемы меньше и быстрее. Это абсолютно необходимо, поскольку производители компьютеров сейчас находятся на пределе того, что можно достичь с помощью традиционных полупроводниковых технологий», — заявил Далтон.

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