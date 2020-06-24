HPE группирует ПО под брендом Ezmeral и расширяет пакеты услуг GreenLake

24 июня 2020 г., 14:35

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На стартовавшей вчера виртуальной конференции Discover компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о консолидации значительной части своих программных активов под новым брендом: Ezmeral, что по-испански значит изумруд.

«Считается, что изумруды наделяют силой и способностью предсказывать будущие события, укрепляют интеллект, снимают стресс и повышают иммунитет», — говорится в пресс-релизе компании.

Этот зонтичный бренд охватывает контейнерную оркестровку, машинное обучение, аналитику данных, управление расходами на ИТ-технологии, автоматизацию и безопасность.

HPE представила в нём семь новых решений IT-as-a-service, включая унифицированную платформу данных HPE Data Fabric на основе технологии от MapR; набор сервисов и программ HPE Managed Cloud Controls для обеспечения облачного соответствия и управления расходами; инструмент инфраструктурного менеджмента, HPE OneView, и HPE Infosight — для предиктивной операционной аналитики.

Secure Production Identity Framework for Everyone (SPIFFE) и SPIFFE Runtime Environment, эта пара технологий с открытым исходным кодом для выполнения аутентификации услуг, была получена HPE с покупкой в начале этого года фирмы Scytale.

В качестве базового компонента в портфель Ezmerald входит анонсированный осенью прошлого года пакет Container Platform для крупномасштабного запуска контейнеров на любой инфраструктуре, включая корпоративные ЦОД, центры коллокации, публичные облака и границу сети. Он использует ПО BlueData в качестве плоскости управления для администрирования контейнеров и распределенную файловую систему MapR в качестве унифицированной плоскости данных для постоянного хранения.

Ezmeral Container Platform и Ezmeral ML Ops уже предлагаются в тестовом режиме как облачные сервисы GreenLake для разработки контейнерных приложений и машинного обучения с использованием гибких методов DevOps.

Новые пакетные предложения GreenLake для базовых вычислений, сетевой работы, облачных сервисов и защиты данных доступны в 17 предварительно интегрированных конфигурациях для крупных, средних и малых инфраструктурных сценариев.

Эти анонсы являются частью продолжающейся кампании HPE по переводу к 2022 году всего ассортимента программного обеспечения на модели подписки, оплаты по мере использования и SaaS.



Исполнительный директор HPE, Антонио Нери (Antonio Neri) подчеркнул, что передав три года назад значительную части своих программных активов британской компании Micro Focus International, HPE приобрела способность к более резким манёврам, к быстрому внедрению новых способов распространения программного обеспечения для адаптации к облачной реальности, в которой мы сегодня живём.

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