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Google инвестирует 2 млрд долл. в польский дата-центр

24 июня 2020 г., 14:12

Google инвестирует 2 млрд долл. в польский дата-центр

Как сообщает Reuters со ссылкой на газету Puls Biznesu, Google намерена вложить до 2 млрд долл. в центр обработки данных в Польше для развития направления облачных сервисов.

Стоит отметить, что недавно, в мае, было объявление со стороны Microsoft о планах инвестировать миллиард долларов в развитие бизнеса в Польше, и в первую очередь облачного направления.

«Регион Google Cloud в Варшаве является крупнейшей инвестицией в инфраструктуру такого типа в стране», - цитирует газета Puls Biznesu Магдалену Дзевгуц, директора по развитию бизнеса Google Cloud в Польше и Центральной и Восточной Европе - «Мы готовимся к вводу в эксплуатацию в начале 2021 года».

Заместитель премьер-министра Польши Ядвига Эмилевич заявила, что, по ее оценкам, Google может инвестировать в проект от 1,5 до 2 млрд долл.


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