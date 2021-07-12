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HP обновила линейку мониторов серии M

12 июля 2021 г., 10:25
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HP обновила линейку мониторов серии M

Компания HP представила новые модели мониторов серии M: HP M24fwa FHD и HP M27fwa FHD.

Как отмечается, оба монитора оснащены встроенными динамиками и входят в число первых мониторов, прошедших сертификацию Eyesafe, а также изготовлены с использованием переработанного океанического пластика.

Модели HP 24fwa FHD, HP 27fwa FHD с диагональю 24 и 27-дюймов, а также устройство HP M34d QHD с изогнутым экраном в 34 дюйма, по заявлению производителя, упрощают организацию таких пространств за счет своего минималистичного дизайна и встроенной системе управления кабелями. В

Также подчеркивается, что  24- и 27-дюймовых моделях поддерживается технология AMD FreeSync. А изогнутый монитор серии M призван обеспечить полное погружение в контент и оснащен единым кабелем USB-C, по которому передаются данные, подключается сам монитор и подается питание на ПК.

Уделяя особое внимание экологичности производства, HP обращает внимание, что мониторы серии M на 85% изготовлены из переработанного сырья и на 5% – из переработанного пластика. Плюс к этому, в упаковке использованы экологически чистые материалы, пригодные для дальнейшей переработки.

Мониторы HP M24fwa FHD и HP M27fwa FHD поступят в продажу в августе 2021 года. Цена на эти продукты пока не сообщается.

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