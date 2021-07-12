Volkswagen будет использовать патенты Huawei на решения стандарта 4G

12 июля 2021 г., 11:05

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Как сообщает Huawei, компания заключила лицензионное соглашение с поставщиком концерна Volkswagen Group.



Отмечается, что данное соглашение включает лицензию на использование существенных для стандарта 4G патентов (SEP) Huawei в автомобилях Volkswagen, оснащенных модулями беспроводной связи. Как подчеркивается, это сделка - крупнейшая в сфере автомобилестроения для компании Huawei.



«Как инновационная компания Huawei владеет крупнейшим портфелем патентов в области беспроводных технологий. Он представляет большую ценность для автомобильной промышленности. И мы рады, что ключевые игроки данной сферы признают эту ценность. Мы верим, что эта лицензия принесет пользу потребителям по всему миру, предоставив им доступ к нашим передовым технологиям», отметил Сун Люпин (Song Liuping), директор по юридическим вопросам компании Huawei.



Huawei ожидает, что в рамках действующего лицензионного соглашения технологии по патентам компании будут внедрены более чем в 30 млн автомобилей.



За последние 20 лет Huawei заключила более 100 соглашений о патентном лицензировании с крупнейшими мировыми компаниями в Европе, США, Японии и Южной Корее.

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