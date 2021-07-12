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Рыночная стоимость Apple перешагнула 2,4 трлн долл.

12 июля 2021 г., 9:25
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Рыночная стоимость Apple перешагнула 2,4 трлн долл.

В среду 7 июля акции Apple выросли в цене и достигли очередного пика в 144,65 долл.

Стоит отметить, что более чем полгода ценные бумаги компании практически не росли. Предыдущий максимум наблюдался в конце января, когда котировки достигли 143,16 долл.

Таким образом капитализация Apple превысила 2,4 трлн долл. Затем в четверг акции несколько упали в цене, однако в пятницу вновь начался рост и к закрытию биржи курс остановился на отметке 145,11 долл. А рыночная стоимость компании достигла 2,42 трлн долл.

К слову акции Microsoft также выросли в последние дни и сейчас капитализация этой компании достигает 2,09 трлн долл., несколько уступая показателям Apple.

Напомним, что суммарная рыночная цена Apple достигла отметки в 1 трлн долл. в начале августа 2018 года. Чтобы достичь показателя в 2 трлн долл. потребовалось еще около двух лет -  26 августа 2020 года этот порог был преодолен.

Стоит отметить, что по динамике роста акции Apple не в лидерах - этот показатель у нее ха прошедшие 7 месяцев составил 9%, при там что индекс S&P 500 вырос на 16%.

Что до показателя в 3 трлн долл, то некоторые аналитики ожидают, что изэойдет уже в следующем году.

Спрос на iPhone продолжает сохраняться, кроме того потенциально могут вырасти и продажи компьютеров Mac с переходом на новые чипы собственного производства, которые позволяют оторваться от конкурентов по многим параметрам. Кроме того, многие аналитики видят заметный потенциал в направлении онлайн-сервисов компании.

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