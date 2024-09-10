HMD Fusion – новий смартфон, який можна персоналізувати

10 сентября 2024 г., 15:35

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Компанія Human Mobile Devices представила свій найбільш революційний телефон HMD Fusion. Зазначено, ця модель є стрибком вперед у технологічних інноваціях і найновішою моделлю в лінійці оригінальних смартфонів Human Mobile Devices, орієнтованих на дизайн та на людину.



Коментуючи запуск HMD Fusion, Ларс Зільбербауер, директор з глобального маркетингу Human Mobile Devices (HMD), сказав: "У наш час смартфон — це більше, ніж просто пристрій для зв'язку. Це показник моди, засіб самовираження та інструмент для навігації в сучасному світі. HMD Fusion — це наступне покоління смартфонів — вперше ми запрошуємо людей проявити свій творчий потенціал і створити пристрій, пристосований до них, за допомогою наших Smart Outfits. Смартфон HMD Fusion уособлює все, що ми відстоюємо в Human Mobile Devices: творчість, інновації та співпрацю, і ми дуже раді бачити те, що створюють люди".



Головна відмінність HMD Fusion полягає в тому, що він підтримує взаємозамінні модульні аксесуари (Smart Outfits). Завдяки цьому можна зробити, щоб телефон мав вбудоване підсвічування для ідеальних селфі або міг виконувати роль ігрової консолі. За заявою HMD, Smart Outfits з'являться трохи пізніше цього року. Тож з їх допомогою можна налаштувати HMD Fusion відповідно до особистого стилю або необхідної функціональності.



HMD також представила свою лінійку оригінальних пристроїв, включаючи дебютну лінійку смартфонів – HMD Pulse Family та перший преміумпристрій – HMD Skyline. Компанія Human Mobile Devices вперше вийшла на індійський ринок смартфонів із запуском HMD Crest та HMD Crest Max, які поєднують в собі передові технології та можливості високоякісних камер із сучасним, витонченим дизайном та легкою ремонтопридатністю.



Жан-Франсуа Баріль, голова та генеральний директор Human Mobile Devices, поділився: “Ми зосереджені не лише на розробці технологій; ми прагнемо зробити світ кращим за допомогою інновацій, які справді відповідають людським потребам. Ми в HMD віримо, що технології повинні бути доступними та екологічно свідомими. Наше бачення полягає в тому, щоб дати можливість кожному, незалежно від його ситуації, спілкуватися і процвітати, і це тільки початок. Завдяки таким ініціативам, як HMD Fusion та HMD Better Phone Project, ми віримо, що співпраця стимулює творчість. Ми повертаємо владу у ваші руки, щоб ви могли формувати технології, які впливають на ваше життя”.

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