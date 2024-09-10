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Softprom стає дистриб'ютором платформи автоматизації ІТ від Automox

10 сентября 2024 г., 16:25

Softprom стає дистриб'ютором платформи автоматизації ІТ від Automox

Компанія Softprom оголошує про підписання дистриб'юторської угоди з Automox, провідним постачальником рішень з категорії Autonomous Endpoint Management (AEM), що поширюється на країни ЄС, Азербайджан, Вірменію, Грузію, Казахстан, Киргизію, Молдову, Україну, Узбекистан, Таджикистан та Туркменістан.

Automox – платформа автоматизації ІТ для сучасних організацій. Понад 350 сценаріїв автоматизації Automox Worklet дозволяють ІТ-спеціалістам економити час, знижувати ризики та продумано автоматизувати оновлення операційної системи, стороннього програмного забезпечення та конфігурації на настільних комп'ютерах, ноутбуках і серверах Windows, macOS та Linux.

Ключові можливості платформи Automox: повністю автоматизоване виправлення для 560 найменувань стороннього ПЗ та управління кінцевими точками; Automated Vulnerability Remediation (AVR) – автоматизований повний цикл виявлення та усунення вразливостей; Remote Control – швидкий і безпечний доступ до кінцевих точок macOS і Windows для усунення будь-яких проблем віддалено з однієї консолі без перемикання інструментів.

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