GlobalLogic: перші автопілоти в таксі можуть зʼявитися в Україні через 3-5 років

10 сентября 2024 г., 14:25

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Фахівці вважають, що до 2035 року, 37% новопридбаних авто матимуть розширені можливості автономного керування. За прогнозами, ринок самокерованих авто сягне 557 млрд дол. до 2026 року (з $54 млрд у 2019).

Tesla була однією з перших компаній, яка почала масово виробляти електромобіли, оснащені датчиками та ПЗ для автономного водіння. Втім на розробці рішень для автопілотів зосереджені десятки автовиробників. Так, наприклад, Volvo разом з Aurora Innovation представили самокеровані вантажівки Volvo VNL Autonomous, що використовують комбінацію ПЗ на основі ШІ, а також камери, радари, датчики та компʼютери для навігації на дорогах. Mercedes-Benz нещодавно став першим автовиробником, якому дозволили провести тестування автопілота 4-го рівня в Пекіні.

Наразі виробники пропонують системи рівня «вільні руки» – коли авто виконує частину операцій без участі водія. Проте такі рішення дозволяються лише з системами моніторингу стану водія та його фокусу на дорозі. Крім того, такий рівень автоматизації допустимий тільки в обмежених середовищах, наприклад на автобанах з лімітом по швидкості. Наступні рівні – «вільні очі» (водій може не слідкувати за дорогою, але все одно сидить за кермом), «вільний розум» (водій не бере участі в керуванні, відповідальність за поведінку авто перекладається на автовиробника) і «повна автоматизація» (авто рухається без присутності водія і кермо вже стає опцією). Для останніх двох рівнів потрібні зміни і всередині самого авто, і в середовищі, що його оточує.

Зараз автопілот не готовий до масштабного застосування. Самокеровані авто безпечні у достатньо контрольованому середовищі, де немає собак, дітей, туману й завжди гарна розмітка. Втім, світ навколо досить складний і непередбачуваний. У підготовці самокерованих авто до реальності допомагає, зокрема, ШІ. Автопілот тренують на реальних даних (датасетах) з десятків різних сенсорів (лідари, радари, камери, ультразвукові датчики та інші), навчають його розпізнавати дорогу, обʼєкти, контекст, ситуації.

Інженери виокремлюють п’ять передумов появи автопілота на дорогах України: зміни в законодавстві та регуляціях, які дозволять запуск принаймні експериментальних сервісів роботизованих таксі; створення «сценаріїв користування», де впровадження автопілота буде виправданим: наприклад, самокеровані вантажівки можуть знизити витрати логістичних компаній; залучення інвестицій на розбудову інфраструктури (зокрема впровадження 5G) та створення відповідної дорожньої інфраструктури (розмітка, покриття, освітлення тощо); введення страхування ризиків автопілотів; створення центрів обслуговування самокерованих авто з кваліфікованими фахівцями та технологічним оснащенням.

«Перші автопілоти в таксі або доставці можуть зʼявитися через 3-5 років», – вважає Сергій Найда, віцепрезидент з інжинірингу GlobalLogic.

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