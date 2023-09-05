Хмарний підрозділ Alibaba розраховує на залучення до 3 млрд дол. від держкомпаній

5 сентября 2023 г., 15:35

Як повідомило агентство Bloomberg, хмарний підрозділ Alibaba Group розглядає можливість залучення коштів від китайських державних структур. Все це напередодні дебюту бізнесу на ринку Гонконгу.

Технологічний гігант працює з радниками над потенційним залученням коштів для свого підрозділу Cloud Intelligence, який може зібрати близько 10-20 мільярдів юанів (1,38-2,75 млрд дол.).

Серед потенційних інвесторів - державні телекомунікаційні компанії, йдеться у звіті. Обговорення є попередніми, і деталі фінансування, такі як розмір і терміни, можуть змінитися.

Раніше цього року Alibaba оголосила про плани реструктуризації на шість підрозділів після дворічного регуляторного тиску на китайський технологічний сектор.

Передбачено повне виділення Cloud Intelligence Group шляхом розподілу дивідендів серед акціонерів, маючи на меті завершити публічний лістинг протягом наступних 12 місяців.

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