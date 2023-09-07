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Intel оснастить процесори оперативною пам'яттю

7 сентября 2023 г., 17:35
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Intel оснастить процесори оперативною пам'яттю

Компанія Intel провела демонстрацію можливостей своєї технології упакування модулів у складі процесора. За заявою виробника, цей підхід дозволить довести кількість транзисторів у такому чіпі до трильйона до 2030 року.

При створенні упакування конструктори Intel використовують такі її розробки, як EMIB (embedded multi-die interconnect bridge) та Foveros - технології, що дозволяють з'єднувати кілька мікросхем у корпусі пліч-о-пліч (EMIB) або укладати їх один на одного у тривимірному вигляді (Foveros).

"У міру розвитку закону Мура традиційне масштабування сповільнювалося", - каже Енн Келлехер, виконавчий віцепрезидент та генеральний менеджер Intel з розвитку технологій. "Але коли ми починаємо займатися вдосконаленим упакуванням та гетерогенною інтеграцією, це означає, що ми можемо запакувати набагато більше компонентів у даний корпус і в даний продукт".

Технологія упакування Intel також є конкурентною перевагою Intel Foundry Services (IFS).

"Наші замовники з Foundry відзначають, що, по-перше, ми є надійною технологічною компанією, яка має досвід роботи як у галузі стандартного, так і в галузі вдосконаленого упакування", - каже Марк Гарднер, старший директор підрозділу Foundry Advanced Packaging компанії IFS. "А оскільки ми маємо такі масштаби, у нас є можливості та географічна присутність, що робить нас набагато різноманітнішими, ніж деякі постачальники, з якими вони працюють сьогодні".
Intel оснастить процесори оперативною пам'яттю
Примітно, що для демонстрації можливостей упакування чіпів Intel використали майбутній процесор Meteor Lake, до складу якого увійшов модуль оперативної пам'яті Samsung LPDDR5X-7500. Зазначається, що таке рішення за обсягом 16 ГБ може забезпечити пікову пропускну здатність 120 ГБ/с.

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