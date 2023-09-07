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Авіаційний розвідкомплекс «Мара» передано аеророзвідникам ГУР

7 сентября 2023 г., 15:35
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Авіаційний розвідкомплекс «Мара» передано аеророзвідникам ГУР

За заявою фонду «Повернись живим», аеророзвідникам Головного управління розвідки Міністерства оборони України передано авіаційний розвідкомплекс «Мара», який складається з трьох основних БпЛА, ще трьох БпЛА для оперативної заміни втрачених у боях, а також спеціальної антени для керування польотами. Загальна вартість комплексу — 2 827 639 грн.

«Мара» — це розвідувальний авіаційний комплекс, до складу якого входить перший композитний БпЛА українського виробництва, який почали використовувати на передовій ще до повномасштабного вторгнення. Перші вильоти цих «птахів» на фронті були ще у 2014 році.

БпЛА розвідкомплексу важить приблизно 2,5 кг і запускається «з руки». «Літаки» здатні працювати на низьких висотах і за умов поривчастого вітру 20 метрів на секунду. Загальна вага комплексу становить близько 20 кг: два БпЛА з наземною станцією управління та антенною вміщуються в одну валізу. Такі розміри дозволяють операторам цього «крила» швидко розгортатися і мати максимальну мобільність — розвідкомплекс не потребує додаткового транспорту. Оскільки «Мара» може перебувати у повітрі до 90 хвилин і має достатню стійкість до ворожої РЕБ, «літаки» ефективно працюють у тилу ворога.

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