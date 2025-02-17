Helsing розширює співпрацю з Україною щодо дронів з АІ

17 февраля 2025 г., 10:25

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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін разом із Радником Президента України зі стратегічних питань Олександром Камишіним та CEO та співзасновником Helsing Гундбертом Шерфом затвердили домовленості про розширення співпраці в напрямку впроваджень технологій штучного інтелекту в українські розробки.

Нагадаємо, 24 лютого між Мінстратегпромом та Helsing був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері безпеки й оборони. Метою підписання меморандуму було підсилення українських оборонних технологій. Йшлося про впровадження технологій штучного інтелекту в дрони, зокрема БпЛА, українського виробництва.

«Україна бореться за всю Європу. Саме тому рік тому компанія Helsing відгукнулася на заклик про створення ударних безпілотників, стійких до дії засобів РЕБ, підписавши Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки нових систем точного масового ураження. Сьогодні, виконавши це зобов'язання, ми йдемо далі і заявляємо про наші наміри щодо наступного етапу підтримки разом з Міністром Германом Сметаніним та Радником президента Олександром Камишіним. Ми пишаємося нашим партнерством, розробляючи HX-2, а тепер розгортаючи його в масштабах, необхідних для перемоги над зростаючою агресією росії. Разом, заради сильної Європи», - зазначив Helsing GmbH Гундберт Шерф.

Компанія заявила про намір продовжувати й поглиблювати співробітництво з українським defence tech - зокрема, в масштабуванні виробництва.

“Дякую Helsing за результативність, швидкий старт та сміливість працювати в Україні. Технології змінюють правила війни, і я вдячний вам за прискорення цього процесу. Це має надзвичайне значення як для українського ОПК, так і для розвитку військових технологій в усьому світі”, - заявив Герман Сметанін.

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