Dell отримала замовлення у 5 млрд дол. від xAI на сервери штучного інтелекту

Як повідомляє Bloomberg, компанія Dell отримала контракти і буде постачати сервери з графічними процесорами Nvidia компанії Ілона Маска xAI на суму 5 мільярдів доларів.
На цій інформації акції Dell зросли приблизно на 4% у п'ятницю.
Обладнання, що містить графічні процесори Nvidia GB200, буде поставлено в цьому році, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.
Багато виробників обладнання для центрів обробки даних спостерігають зростання за рахунок продажу систем для навчання і запуску моделей штучного інтелекту. У листопаді Dell заявила, що щоквартальний попит на сервери для АІ становить 3,6 мільярда доларів. Загальний дохід Dell за останній квартал склав 24,37 млрд дол., що на 10% більше, ніж у минулому році.
У грудні xAI оголосила про раунд фінансування на суму 6 млрд дол. CNBC повідомила, що стартап Маска, який конкурує з OpenAI, збирає гроші на придбання графічних процесорів.
Ілон Маск розбудовує потужності xAI в Мемфісі, штат Теннессі.
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