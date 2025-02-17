Dell отримала замовлення у 5 млрд дол. від xAI на сервери штучного інтелекту

17 февраля 2025 г., 11:45

Як повідомляє Bloomberg, компанія Dell отримала контракти і буде постачати сервери з графічними процесорами Nvidia компанії Ілона Маска xAI на суму 5 мільярдів доларів.

На цій інформації акції Dell зросли приблизно на 4% у п'ятницю.

Обладнання, що містить графічні процесори Nvidia GB200, буде поставлено в цьому році, повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Багато виробників обладнання для центрів обробки даних спостерігають зростання за рахунок продажу систем для навчання і запуску моделей штучного інтелекту. У листопаді Dell заявила, що щоквартальний попит на сервери для АІ становить 3,6 мільярда доларів. Загальний дохід Dell за останній квартал склав 24,37 млрд дол., що на 10% більше, ніж у минулому році.

У грудні xAI оголосила про раунд фінансування на суму 6 млрд дол. CNBC повідомила, що стартап Маска, який конкурує з OpenAI, збирає гроші на придбання графічних процесорів.

Ілон Маск розбудовує потужності xAI в Мемфісі, штат Теннессі.

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