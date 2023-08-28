HDD можуть бути «зеленішими» за SSD

28 августа 2023 г., 17:05

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Оцінку того, наскільки «зеленими» є твердотілі накопичувачі та жорсткі диски, провели дослідники Futurum, висновок яких виявився досить несподіваним.

Ми вже звикли до того, що у численних маркетингових матеріалах стверджується про більшу економічність SSD у порівнянні з HDD. Але при цьому не враховуються енерговитрати на виробництво цих пристроїв. Але як стверджує аналітик Мітч Льюїс (Mitch Lewis) з Futurum, "процес виробництва флеш-чіпів, що використовуються у твердотілих накопичувачах, вимагає приблизно в 8 разів більше енерговитрат порівняно з жорсткими дисками ідентичної місткості".

За даними дослідження, "при виробництві гігабайта флешпам'яті виділяється 0,16 кг CO 2 , що становить значну частку від загального обсягу викидів вуглецю в системі. Крім того, виробничі потужності з випуску флешпам'яті та DRAM мають обмежений доступ до відновлюваних джерел електроенергії, що змушує заводи використовувати електрику, одержувану з копалин".



Тому порівнюючи енергоефективності HDD та SSD коректно враховувати не лише операційні витрати, а й витрати під час виробництва. Дослідники навели дані щодо двох періодів експлуатації накопичувачів – протягом п'яти та десяти років. При цьому малося на увазі, що термін служби та для HDD, і для SSD становить п'ять років, після чого накопичувачі необхідно замінити на нові.

Як видно зі зведеної таблиці, енерговитрати для HDD виявилися майже вдвічі нижчими, ніж для SSD. І насамперед це пов'язано з великими показниками для останніх на етапі виробництва. І це при тому, що в дослідженні було прийнято, що середнє енергоспоживання HDD складає 4,2 Вт, а SSD – 1,3 Вт.

Примітно, що навіть якщо термін експлуатації SSD буде збільшено до 10 років, і в цьому випадку їхня енергоефективність лише наблизиться до HDD. Хоча зрозуміло, що у такому режимі зможуть працювати лише накопичувачі, які використовуються переважно для читання.

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