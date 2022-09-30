 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Halo Rise від Amazon - світильник-будильник, який безконтактно відстежує сон користувача

30 сентября 2022 г., 17:15
0 
 

Amazon анонсувала Halo Rise, приліжковий пристрій, призначений для відстеження сну і пробудження вранці за допомогою світла та "невеликого динаміка".
Halo Rise від Amazon - світильник-будильник, який безконтактно відстежує сон користувача
Йдеться про те, що Rise використовує "безконтактну" технологію, тому не потрібно надягати щось на зразок фітнес-трекера або смартгодинника, щоб він працював.

Компанія заявляє, що "в пристрої немає камер або мікрофонів", але він відстежує рух і дихальні патерни користувача завдяки "вбудованій сенсорної технології".

Rise також має вбудовані датчики навколишнього середовища для збору даних про такі речі, як рівень освітленості, вологість і температуру у кімнаті. Вранці він може надати звіт про те, наскільки добре ви спали. Пристрій також враховує, на якій стадії циклу сну ви перебуваєте, коли вирішує, щоб вас будити - якщо ви глибоко дрімаєте, він може спробувати дочекатися, поки ви вийдете з цього циклу, щоб почати імітувати схід сонця.

Звичайно, Rise також інтегрується з Alexa. Як заявляє Amazon, ви зможете запитати Echo, як ви спали, і він буде базувати свою відповідь на зібраних Rise даних, а також зможе визначити, коли ви лягаєте в ліжко, та запустити програму "На добраніч". Ви також можете "синхронізувати Alexa з розумним будильником Halo Rise, щоб вас розбудила ваша улюблена пісня".

Halo Rise коштує 139,99 дол. та буде доступний пізніше цього року. До нього також додається пів року фітнес-сервісу Halo від Amazon.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  