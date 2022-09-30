Halo Rise від Amazon - світильник-будильник, який безконтактно відстежує сон користувача

30 сентября 2022 г., 17:15

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Amazon анонсувала Halo Rise, приліжковий пристрій, призначений для відстеження сну і пробудження вранці за допомогою світла та "невеликого динаміка".



Йдеться про те, що Rise використовує "безконтактну" технологію, тому не потрібно надягати щось на зразок фітнес-трекера або смартгодинника, щоб він працював.



Компанія заявляє, що "в пристрої немає камер або мікрофонів", але він відстежує рух і дихальні патерни користувача завдяки "вбудованій сенсорної технології".



Rise також має вбудовані датчики навколишнього середовища для збору даних про такі речі, як рівень освітленості, вологість і температуру у кімнаті. Вранці він може надати звіт про те, наскільки добре ви спали. Пристрій також враховує, на якій стадії циклу сну ви перебуваєте, коли вирішує, щоб вас будити - якщо ви глибоко дрімаєте, він може спробувати дочекатися, поки ви вийдете з цього циклу, щоб почати імітувати схід сонця.



Звичайно, Rise також інтегрується з Alexa. Як заявляє Amazon, ви зможете запитати Echo, як ви спали, і він буде базувати свою відповідь на зібраних Rise даних, а також зможе визначити, коли ви лягаєте в ліжко, та запустити програму "На добраніч". Ви також можете "синхронізувати Alexa з розумним будильником Halo Rise, щоб вас розбудила ваша улюблена пісня".



Halo Rise коштує 139,99 дол. та буде доступний пізніше цього року. До нього також додається пів року фітнес-сервісу Halo від Amazon.

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