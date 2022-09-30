«Укртелеком» має вже понад 43 тисяч бізнес-споживачів з оптичним інтернет-підключенням

30 сентября 2022 г., 16:21

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За заявою оператора, «Укртелеком» працює над тим, щоб посилити свої позиції IT & Communication партнера для малого та середнього бізнесу. Вже зараз екосистема продуктових пропозицій для бізнесу налічує 10 компонентів з корисного програмного забезпечення та додаткових сервісів. Запорукою подальшого розширення діапазону цієї лінійки є можливість використання вищих швидкостей доступу до інтернету, яке забезпечує зміна технологій.



Завдяки розбудові оптичної інфраструктури “Укртелекому”, частка «оптичних» підключень серед бізнес-клієнтів постійно зростає. Так, у серпні вона склала 91% від загальних включень. Протягом літа спостерігалося впевнене відновлення попиту на оптичний інтернет серед бізнес-клієнтів. У серпні кількість таких включень зросла майже в 4 рази порівняно із березнем, коли повномасштабна військова російська агресія різко скоротила активність бізнесу. Зазначено, найчастіше за останні місяці оптичний інтернет обирали представники малого та середнього бізнесу, що займаються транспортними перевезеннями, торгівлею, а також локальні аптечні мережі.



Загалом, на початок вересня бізнес-споживачі використовували понад 43 тисяч підключень оптичного інтернету від “Укртелекому”. Ця цифра перевищує кількість користувачів інтернету на базі xDSL-технологій і буде надалі зростати, завдяки вибору клієнтами вищих швидкостей, які доступні на оптичній мережі.



Варто відзначити, що посилення домінування оптичного інтернету сприяє не лише подальшому розширенню переліку корисного для бізнесу програмного забезпечення (SaaS – soft as a service), але також зростанню кількості підключень хмарної АТС та супутніх пакетних пропозицій (SaaS + інтернет).

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