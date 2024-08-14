Хакери розповсюджують шкідливе програмне забезпечення нібито від імені СБУ

14 августа 2024 г., 12:35

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) зафіксувала масове розповсюдження електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням, що надсилаються начебто від імені Служби безпеки України.

Листи містять посилання нібито для завантаження файлу з назвою «Документи.zip». Насправді ж перехід за лінком ініціює завантаження MSI-файлу, відкриття якого призведе до запуску шкідливої програми ANONVNC, що дозволяє зловмисникам отримати прихований несанкціонований доступ до комп’ютера жертви.

CERT-UA виявила вже понад 100 уражених комп'ютерів, зокрема, серед державних органів та органів місцевого самоврядування. Фахівці вживають невідкладних заходів щодо зменшення вірогідності реалізації кіберзагрози.

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