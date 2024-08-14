У ІІ кв. серед відвантажених глобально комп’ютерів 14% були з підтримкою АІ

14 августа 2024 г., 11:45

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Згідно з останніми даними Canalys, у другому кварталі 2024 року було відвантажено 8,8 мільйона ПК зі штучним інтелектом. Ці пристрої визначаються як настільні комп’ютери та ноутбуки, які включають чипсет або блок для спеціальних робочих навантажень АІ, таких як NPU.



Поставки систем зі штучним інтелектом склали 14% від усіх ПК, відвантажених у ІІ кв. Оскільки всі основні виробники процесорів вже розробили дорожні карти для комп’ютерів зі штучним інтелектом, це створює передумови для значного зростання доступності пристроїв і їхнього впровадження кінцевими користувачами у другій половині 2024 року і надалі.



«Другий квартал 2024 року додав значного імпульсу розширенню ринку ПК зі штучним інтелектом, - зазначив Ішан Датт (Ishan Dutt), головний аналітик Canalys. - У червні відбувся запуск комп’ютерів Copilot+ на базі чіпів Qualcomm серії Snapdragon X, заснованих на архітектурі Arm. Хоча обсяги поставок в цьому кварталі були відносно невеликими через обмеженість тижнів і географічного охоплення доступності, широке прагнення OEM-виробників Windows включити ці продукти в свої портфелі обіцяє хороші перспективи для цієї категорії. У просторі x86 Intel збільшила поставки чипсетів Core Ultra, повідомивши про високу послідовну продуктивність своїх продуктів для ПК зі штучним інтелектом, тоді як AMD анонсувала серію процесорів для ноутбуків Ryzen AI 300 в червні, а випуск продуктів розпочався в середині липня».



«Завдяки закладеному міцному фундаменту поставки ПК зі штучним інтелектом отримають подальший розвиток у другій половині 2024 року, - додав Датт. - Постачальники процесорів і OEM-виробники націлені на більш широку базу клієнтів завдяки новим категоріям продуктів, доступних за більшою кількістю цінових категорій. Тим часом партнери по каналах збуту віддають перевагу функціям, пов’язаним зі штучним інтелектом, в ПК: майже 60% респондентів в травневому опитуванні вказали, що очікують, що клієнти будуть віддавати перевагу пристроям з клавішею Copilot».



Згідно з прогнозами Canalys, ринкові показники ПК зі штучним інтелектом в основному відповідають очікуванням, і галузь залишається на шляху до відвантаження близько 44 мільйонів одиниць у 2024 році та 103 мільйонів одиниць у 2025 році.



Завдяки тому, що весь портфель комп’ютерів Mac базується на чипах серії M з технологією Neural Engine, компанія Apple може похвалитися найбільшим обсягом поставок ПК зі штучним інтелектом і часткою в портфелі на сьогодні. Анонс Apple Intelligence, який зараз знаходиться на стадії бета-версії для розробників у США, вніс більшу ясність у випадки використання АІ для Mac. Коли ці функції будуть запущені, вони будуть сумісні з переважною більшістю існуючих комп’ютерів Mac, що дозволить Apple швидко масштабувати доступ користувачів до можливостей штучного інтелекту.



У секторі Windows поставки ПК зі штучним інтелектом зросли на 127%.



Lenovo, найбільший постачальник комп’ютерів у світі, почав випускати комп’ютери на базі Snapdragon X з моделями Yoga Slim 7x і ThinkPad T14, що допомогло збільшити частку комп’ютерів зі штучним інтелектом у загальному обсязі поставок ПК на базі Windows приблизно до 6% у цьому кварталі. Це означає послідовне зростання на 228% поставок ПК зі штучним інтелектом.



Компанія HP досягла близько 8% частки ПК зі штучним інтелектом у своїх поставках завдяки запуску комп’ютерів Omnibook X 14 і EliteBook Ultra G1 Snapdragon Copilot+ на базі процесорів Core Ultra, а також розширенню асортименту пристроїв Core Ultra в різних лінійках продуктів.



На ПК зі штучним інтелектом Dell припадало трохи менше 7% поставок Windows, що підтримувалося її сильною комерційною присутністю. Компанія запустила ПК Copilot+ в лінійках XPS, Latitude та Inspiron, але з поступовим виходом на ринок.



«Ключовою перевагою комп’ютерів зі штучним інтелектом для OEM-виробників комп’ютерів є прискорення зростання їхніх преміум-пропозицій, - підкреслив пан Датт. - Поставки ПК на Windows у ціновому діапазоні понад 800 доларів зросли на 9% у другому кварталі 2024 року, а поставки ПК зі штучним інтелектом у цих цінових діапазонах збільшилися на 126%. У міру того, як розширюється спектр функцій додатків від виробників і сторонніх розробників, які використовують NPU, і стають зрозумілішими переваги продуктивності та ефективності, ціннісна пропозиція для ПК зі штучним інтелектом буде залишатися сильною. Це особливо важливо протягом наступних 12 місяців, оскільки значна частина встановленої бази буде оновлена в рамках поточного циклу оновлення Windows».

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