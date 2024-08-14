MTI hi-tech Engineering – новий сервісний партнер Acer в Україні

14 августа 2024 г., 13:35

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Компанія Acer оголосила про укладення партнерської угоди з компанією MTI hi-tech Engineering, яка стане новим офіційним сервісним партнером для всього модельного ряду комп'ютерної техніки Acer в Україні.



Зазначено, дана угода є продовженням перевіреної, надійної співпраці та наступним кроком у розширенні авторизації, адже «Технічний центр» MTI hi-tech Engineering вже має статус офіційного сервісного центру із гарантійного та постгарантійного обслуговування електротранспорту Acer.



Сервісне обслуговування нової категорії техніки Acer MTI hi-tech Engineering починає здійснювати з 12 серпня 2024 року. Угода передбачає надання комплексних послуг гарантійного та післягарантійного обслуговування техніки виробника, включно з діагностикою, ремонтом, технічним обслуговуванням та заміною несправних компонентів.



Серед переваг цієї угоди для клієнтів Acer відмічено:



Скорочення часу на обслуговування та покращення доступності сервісних послуг. Партнерство дозволить більшій кількості клієнтів скористатися високоякісним обслуговуванням техніки Acer і скоротити час на діагностику та ремонт. Це можливо завдяки налагодженій системі прямих постачань оригінальних запчастин від виробника та збільшенню партнерської мережі сервісних центрів у регіонах.



Здійснення гарантійного та постгарантійного обслуговування: MTI hi-tech Engineering пропонує забезпечення професійних гарантійних та постгарантійних послуг, які здійснюються згідно з нормами, встановленими виробником, та законодавством України.

Якість підтверджена досвідом співпраці та наявністю необхідних ресурсів для організації цієї послуги, включаючи висококваліфікований персонал та професійне обладнання.



Підвищення рівня клієнтського сервісу: Постійне підвищення рівня кваліфікації інженерів й впровадження сучасних методів ремонту, таких як відновлення електронних компонентів на елементному рівні, а також гарантія на виконані роботи покликані забезпечити ефективність та якість сервісу й максимально можливий термін служби техніки.



Такий підхід дозволить в перспективі забезпечити більш зручний доступ до сервісних послуг для клієнтів Acer в Україні.



Руслан Клепас, сервісний менеджер Acer у Східній Європі, коментує: "Ми із задоволенням оголошуємо про початок співпраці з компанією MTI hi-tech Engineering, яка стає нашим новим сервісним партнером. Це партнерство відкриває перед нами нові можливості для підвищення якості обслуговування та ще повнішого задоволення потреб наших клієнтів".



Сергій Козловський, заступник генерального директора МТІ (з сервісу), зазначив: "Основною перевагою нашого «Технічного центру» MTI hi-tech Engineering є високий рівень обслуговування клієнтів та якість виконання ремонтів. Ми дуже раді новій співпраці, адже це ознака того, що такий світовий бренд як Acer, попри всі складнощі сьогодення, продовжує надавати пріоритет якості сервісу для своїх покупців. У нас великий досвід у проведенні ремонтів усіх груп товарів цього виробника, але саме з підписанням сервісної угоди на обслуговування ноутбуків Acer ми відкриваємо новий, більш комплексний етап гарантійного обслуговування цієї групи товарів".

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