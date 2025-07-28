Tesla та Samsung підписали угоду на 16,5 млрд дол. щодо виробництва чипів

28 июля 2025 г., 12:35

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Як повідомляє BusinessKorea, Ілон Маск підтвердив, що його компанія Tesla підписала контракт на 16,5 млрд дол. із Samsung Electronics на постачання напівпровідників.





Зазначається, що ця значна угода, яка триватиме до кінця 2033 року, забезпечить Tesla ключовими чипами для її систем штучного інтелекту наступного покоління.





Раніше Samsung Electronics зробила заяву для регуляторів про підписання контракту на постачання чипів на суму 22,76 трильйона вон (приблизно 16,5 млрд дол.) з "великою глобальною компанією", не розкриваючи імені контрагента, посилаючись на конфіденційність. Однак Ілон Маск у серії дописів у Twitter розвіяв сумніви, підтвердивши, що Tesla є стороною цієї угоди.





За словами Маска, "гігантський новий завод Samsung у Техасі буде сконцентрований на виробництві чипів наступного покоління AI6 для Tesla. Стратегічне значення цього важко переоцінити". Цей завод, який корейська компанія почала будувати у 2022 році з інвестиціями в 18 млрд дол., отримає значний імпульс від цього замовлення.





Маск також зазначив, що "Samsung погодилася дозволити Tesla допомагати в максимізації ефективності виробництва. Це критичний момент, оскільки я особисто пройдуся по лінії, щоб прискорити темп прогресу". Він припустив, що фактична вартість угоди може бути "значно більшою", ніж оголошені 16,5 млрд дол.





Tesla наразі використовує чіпи AI4, вироблені Samsung. Процесори AI5, дизайн яких щойно завершено, вироблятиме TSMC спочатку на Тайвані, а потім в Арізоні. Корейська компанія займеться виробництвом AI6, які, як очікується, матимуть значно більшу продуктивність (5000-6000 TOPS проти 2500 TOPS для AI5) і будуть використовуватися не лише в електромобілях Tesla, а й у гуманоїдних роботах Optimus та центрах обробки даних АІ.





Аналітики зазначають, що ця угода є значною перемогою для підрозділу контрактного виробництва чіпів Samsung (foundry service), який останнім часом стикався з труднощами та відставанням від свого головного конкурента, TSMC. Акції Samsung виросли більш ніж на 6% після оголошення, досягнувши найвищого рівня з вересня 2024 року.





Хоча Samsung планувала розпочати масове виробництво за 2 на техпроцесом та забезпечити великі замовлення на технології нового покоління, компанія стикалася з низькою прибутковістю з 3 нм. Ця угода з Tesla демонструє зростання конкурентоспроможності Samsung у виробництві передових 2 нм.





Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, що американська компанія з виробництва чіпів Qualcomm також може розмістити замовлення на чипи, виготовлені за 2-нанометровою технологією Samsung.





Незважаючи на цю значну угоду, Samsung, як очікується, повідомить про зменшення прибутку за другий квартал більш ніж удвічі, що частково пояснюється слабкими замовленнями на її ливарний бізнес та труднощами в захопленні попиту на АІ для свого бізнесу пам'яті. Компанія відстає від конкурентів SK Hynix та Micron у виробництві чіпів пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM) – передового типу пам'яті, що використовується в чіпсетах АІ. SK Hynix є основним постачальником цих чіпів для Nvidia.





Проте, угода з Tesla може стати "референсом" для Samsung, залучаючи додаткові замовлення та допомагаючи диверсифікувати клієнтську базу її ливарного бізнесу, відходячи від орієнтації на смартфони до додатків, таких як центри обробки даних та роботи.

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