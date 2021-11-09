Группа инвесторов приобретает McAfee за 14 млрд долл.

9 ноября 2021 г., 11:15

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В подтверждение слухам, появившимся ранее, группа инвесторов приобрела корпорацию McAfee за 14 млрд долл.



Возглавляемые Advent International группа из Permira Advisers, Crosspoint Capital Partners, Управления по инвестициям в пенсионный план Канады, GIC Private и дочерней компании, находящейся в полной собственности инвестиционного управления Абу-Даби, инвестиционная группа выкупила все находящиеся в обращении обыкновенные акции McAfee по цене 26 долларов за акцию.



Выплата базировалась на цене акций McAfee на момент закрытия торгов 4 ноября, составлявшей 21,21 доллара. Акционеры McAfee получат 26 долларов наличными за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию, и сделка будет закрыта в первой половине 2022 года.



После завершения сделки обыкновенные акции McAfee больше не будут котироваться на каких-либо публичных биржах ценных бумаг.



Стоит напомнить, что в марте McAfee продала свой бизнес в области корпоративной безопасности консорциуму во главе с Symphony Technology Group на сумму в 4 млрд долл. После отделения от Intel в начале 2017 года McAfee перешла на облачные сервисы и работала над созданием своей платформы с упором на портфель корпоративных продуктов. Однако сейчас компания сужает фокус и направляет свои ресурсы на потребительский бизнес в стремлении к долгосрочному росту, как отмечают ее представители.



Генеральный директор McAfee Питер Лив (Peter Leav) заявил, что сделка позволит McAfee сосредоточиться исключительно на своем потребительском бизнесе и ускорить воплощение намеченной стратегии стать лидером в области обеспечения безопасности пользователей.



Бизнес в сфере корпоративной безопасности был объединен с FireEye в рамках сделки с оплатой наличными на сумму 1,2 млрд долл., которая была закрыта в октябре.



Лив отметил, что заключенная сделка стала «свидетельством лидирующих на рынке решений McAfee для защиты в Интернете, наших талантливых сотрудников и выдающихся клиентов и партнеров».



McAfee завершила первичное публичное размещение акций в прошлом году. TPG и Intel по-прежнему являются акционерами компании.



В заявлении группы инвесторов говорится, что она предоставит McAfee финансовую поддержку, а также операционные ресурсы, чтобы помочь компании удовлетворить растущий спрос на услуги кибербезопасности.



Компания добавила, что у совета директоров и консультантов McAfee теперь есть 45-дневный период покупок, когда они могут искать более выгодные предложения по приобретению.



«Риски, с которыми потребители сталкиваются во всех аспектах своей цифровой жизни, не просто огромны, эти риски беспрецедентны и они быстро растут», заявил Грег Кларк (Greg Clark), управляющий партнер Crosspoint Capital и бывший генеральный директор Symantec.

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