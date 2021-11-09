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В Україні стартували продажі нової гігабітної Wi-Fi Mesh-системи Mercusys

9 ноября 2021 г., 11:53
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В Україні стартували продажі нової гігабітної Wi-Fi Mesh-системи Mercusys

Як повідомляється, ключовими перевагами Mercusys Halo H50G стануть значне збільшення покриття Wi-Fi мережі, робота в двох діапазонах, гігабітні порти, швидке налаштування через додаток і 3-річна гарантія.
 
Головна особливість Mesh-системи – створення стабільного Wi-Fi покриття без мертвих зон у великому будинку або квартирі. Так, Mercusys Halo H50G, який складається з трьох модулів, забезпечує якісний Wi-Fi на площі до 550 квадратних метрів для більш ніж 100 підключених пристроїв. Завдяки особливостям технології Mesh модулі Halo H50G допоможуть створити єдину Wi-Fi мережу з одним ім’ям і паролем. Таким чином, не доведеться перемикатися між різними Wi-Fi мережами при переміщенні по будинку.

Нова Mesh-система забезпечить високу швидкість з’єднання - до 1300 Мбіт/c на частоті 5 ГГц і до 600 Мбіт/с на частоті 2,4 ГГц. За необхідності ви зможете напряму підключати ноутбук, ПК, телевізор або ігрову консоль до одного з вільних гігабітних портів - у кожного модуля їх три. В цьому випадку швидкість інтернету буде максимально високою.

Halo H50G підтримує технологію Beamforming для виявлення пристроїв, які знаходяться далеко від Mesh-системи або мають низьке енергоспоживання, а потім концентрує бездротовий сигнал на них, від чого ваше Wi-Fi з’єднання стане ще більш стабільним. В свою чергу технологія Smart Connect об’єднує діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц в єдиний SSID WiFi і допомагає вашим підключеним пристроям обрати менш завантажений діапазон Wi-Fi з більш сильним сигналом і більш високою швидкістю.

В Україні стартували продажі нової гігабітної Wi-Fi Mesh-системи Mercusys


Підкреслюється, що однією з найбільш важливих особливостей цієї моделі стане управління і швидке налаштування через фірмовий додаток MERCUSYS. Це означає, що Mesh-систему зможе налаштувати навіть людина без спеціальної підготовки. Для цього  потрібно буде завантажити додаток на смартфон та виконати інструкції на екрані.

Рекомендована роздрібна ціна Mercusys Halo H50G (3-pack) становить 2499 грн.

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