Сили безпілотних систем вже використовують лазерну зброю

18 декабря 2024 г., 8:15

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Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій, повідомив, що в України на сьогодні є лазерна зброя.

Назва нової зброї – “Тризуб”, про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Він також розповів про розвиток проєкту із застосуванням дрона-“матки” з двома FPV.

В Силах безпілотних систем констатували, що сьогодні Україна є п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазерна зброя, що здатна на висоті понад 2 км збивати літаки. За словами Сухаревського, Сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати ці системи ураження.

Окремо командувач Сил безпілотних систем зазначив, що вже сьогодні наші війскові застосовують так звані дрони-“матки”, носії FPV. Вони можуть нести два легких БпЛА та реально виступають ретранслятором і можуть вражати об’єкти противника на відстані понад 70 км.

Вадим Сухаревський, розповідаючи про Сили безпілотних систем, зазначив, що “нам неповних шість місяців”, і на цьому етапі вже є бойові та наукові підрозділи, “які закривають компонент повітря, землю і воду”. За його словами, угруповання СБС працює на всій лінії фронту.

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