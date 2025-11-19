TrendForce погіршила прогноз на 2026 рік для смартфонів та ноутбуків на фоні зростання цін на пам'ять

19 ноября 2025 г., 11:45

Аналітична компанія TrendForce переглянула свої прогнози світового виробництва споживчої електроніки на 2026 рік у бік зниження. Окрім слабких макроекономічних перспектив та інфляції, ключовим негативним фактором став початок потужного циклу зростання цін в індустрії пам'яті. Це збільшує собівартість систем і змушує бренди підвищувати роздрібні ціни, що створює додатковий тиск на споживчий попит.



У відповідь на ці зміни TrendForce знизила очікування щодо виробництва. Тепер прогнозується, що випуск смартфонів скоротиться на 2% у річному вимірі, хоча раніше очікувалося зростання на 0,1%. Прогноз для ноутбуків ще песимістичніший: виробництво впаде на 2,4%, замість попередньо очікуваного зростання на 1,7%. Аналітики попереджають, що подальше погіршення дисбалансу попиту та пропозиції на пам'ять може призвести до ще суттєвішого скорочення прогнозів.



Різке зростання витрат на пам'ять у смартфонах у 2025 році пов'язане насамперед із подорожчанням DRAM. Очікується, що контрактні ціни на памʼять у IV кв. зростуть більш ніж на 75% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Оскільки пам'ять зазвичай становить 10–15% від загальної вартості матеріалів (BOM), це вже призвело до збільшення загальної собівартості одиниці продукції на 8–10% у 2025 році.



TrendForce прогнозує, що у 2026 році загальні витрати на матеріали зростуть ще на 5–7% або більше. Для брендів це означає необхідність перегляду стратегії, особливо в сегменті бюджетних моделей з низькою маржею. Ймовірно, компанії скорочуватимуть частку виробництва дешевих пристроїв та підвищуватимуть ціни, щоб зберегти прибутковість. Це також посилить консолідацію галузі: меншим брендам стає все важче отримувати ресурси через дефіцит пам'яті, тоді як великі компанії розширюють свою частку ринку.



Індустрія ноутбуків також зіткнеться із серйозними викликами. Частка DRAM та NAND Flash у собівартості ноутбука, яка раніше становила 10–18%, у 2026 році, ймовірно, перевищить 20% через стрімке зростання цін протягом кількох кварталів поспіль. Якщо виробники перекладуть ці витрати на покупців, середні роздрібні ціни на ноутбуки можуть підскочити на 5–15%, що неминуче вдарить по попиту.



Найбільше постраждає бюджетний сегмент, де споживачі можуть відкласти заміну пристроїв або перейти на ринок вживаної техніки. Навіть у корпоративному та середньому сегментах очікується подовження життєвого циклу пристроїв. Вплив відчують і суміжні ринки: через зниження продажів ПК TrendForce тепер прогнозує падіння світових поставок моніторів на 0,4% у 2026 році замість раніше очікуваного незначного зростання.

