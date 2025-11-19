Литва передала Україні черговий пакет допомоги для відновлення енергетики

19 ноября 2025 г., 10:25

Міненерго повідомило, що литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні нову партію допомоги для потреб енергетичного сектору. Це обладнання було зібране у різних регіонах Литви та успішно доставлене до нашої країни.



Вантаж містить критично важливе обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередачі, що дозволяє зміцнити та підтримати стабільну роботу енергетичної системи. Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж.



Зазначається, що передача такого обладнання допомагає українським енергетикам швидше відновлювати роботу мереж та підтримувати стабільне електропостачання для споживачів.



Це вже шостий пакет допомоги, який Litgrid передає Україні. Раніше компанія надавала автотрансформатори та інші ключові компоненти системи передачі, такі як вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму та напруги, обмежувачі перенапруг, ізолятори, пристрої релейного захисту та автоматики, а також різне інше обладнання і матеріали для системи передачі, необхідні для зміцнення енергетичної інфраструктури.

