Повностекова платформа захищеного доступу Citrix Platform Flex пропонує персона-орієнтовану модель споживання

29 мая 2026 г., 17:45

Анонсовано Citrix Platform Flex – повностекову платформу захищеного доступу, яка об'єднує програмне забезпечення, управління та хмарну інфраструктуру для надання захищеного доступу до застосунків, керованих десктопних сервісів, корпоративного браузера та zero-trust доступу, інформує компанія Softprom, офіційний дистриб'ютор Citrix у регіоні CEE. В основі платформи – персона-орієнтована модель споживання, побудована навколо реальних потреб різних типів співробітників.

Citrix Platform Flex замінює традиційне уніфіковане ліцензування на модель Flex credits. Організації купують пул кредитів і розподіляють їх відповідно до необхідного рівня продуктивності, безпеки та надійності для кожної персони – масштабуючи ресурси за потребою.

Платформа побудована нативно на Microsoft Azure, використовуючи сервіси обчислень, мережі, зберігання даних, ідентифікації та AI. Вона підтримує оркестрацію тисяч операцій запуску та деалокації віртуальних машин за лічені хвилини й доступна у понад 10 регіонах Azure по всьому світу.

Перший продукт у складі Platform Flex – Citrix DaaS Flex – персоналізоване рішення Desktop-as-a-Service з передбачуваною фіксованою ціною на користувача та хмарною інфраструктурою під управлінням Citrix.

Для CIO та CISO у регіоні CEE Platform Flex вирішує кілька ключових проблем одночасно. По-перше, вона усуває надлишкове виділення ресурсів: розробник програмного забезпечення, трейдер із вимогами до наднизької затримки та офісний працівник, якому потрібен лише захищений доступ до SaaS, отримують саме ті ресурси, які їм потрібні. По-друге, модель Flex credits забезпечує передбачуваність витрат – організації платять за реальне споживання, а не за максимальну ємність.

Для підприємств із сезонними коливаннями – роздрібна торгівля, фінансові послуги, телекомунікації – можливість масштабування робочих просторів протягом кількох хвилин без надлишкового планування є суттєвою операційною перевагою.

