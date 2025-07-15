Google планує об'єднати ChromeOS та Android в єдину платформу

15 июля 2025 г., 9:35

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Компанія Google LLC планує об'єднати свої операційні системи ChromeOS та Android.

Самір Самат (Sameer Samat), президент екосистеми Android, розкрив цей план в інтерв'ю TechRadar. «Ми збираємося об'єднати ChromeOS та Android в єдину платформу» заявив він. Самат не вдавався в деталі, але попередні оголошення Google можуть надати підказки щодо технічних цілей цієї ініціативи, кажуть наглядачі.

Як ChromeOS, так і Android базуються на ядрі Linux. У червні минулого року компанія представила плани перевести ChromeOS на спеціалізовану версію ядра Linux, яка використовується в Android. Паралельно з оновленням ядра, ініціатива передбачає додавання підтримки кількох фреймворків Android до ChromeOS.

Остання версія мобільної операційної системи, Android 16, постачається з функцією під назвою "режим робочого столу" (desktop mode). Вона може синхронізувати застосунки з екрана смартфона із зовнішнім монітором. У майбутньому, здатність Android 16 відображати мобільні застосунки на відносно великому екрані може стати технічною основою для підтримки ноутбуків, подібної до тієї, що надається ChromeOS.

Чутки про можливу інтеграцію Android з ChromeOS вперше з'явилися в листопаді. Тоді видання Android Authority повідомило, що компанія планувала випустити об'єднану операційну систему з майбутнім ноутбуком під брендом Pixel. Вважається, що цей пристрій буде позиціонуватися як альтернатива MacBook Pro та Surface Laptop від Microsoft.

Наразі незрозуміло, чи зможуть існуючі ноутбуки з ChromeOS працювати на об'єднаній операційній системі. Багато таких пристроїв оснащені процесорами Intel, тоді як Android оптимізований для чипів Arm, які використовуються майже в усіх мобільних телефонах.

Поряд з планом консолідації операційних систем, Самат також розповів, що Google переглянула підхід до розробки оновлень Android. Зміна, впроваджена близько року тому, дозволила прискорити випуск нових функцій. Це також допомогло Google тісніше узгодити час цих випусків із запуском нових Android-смартфонів.

Об'єднання Android та ChromeOS може дозволити компанії ще більше оптимізувати свої інженерні зусилля. Одна операційна система може виявитися менш складною в обслуговуванні, ніж дві, що потенційно знизить відповідні витрати.

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