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Jaguar Land Rover будет создавать автомобили на платформе NVIDIA

17 февраля 2022 г., 10:15
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По сообщению NVIDIA, начиная с 2025 года, программно определяемая платформа NVIDIA DRIVE Hyperion 8 будет использоваться во всех автомобилях Jaguar и Land Rover. Это предусматривает стратегия Reimagine компании-автопроизвродителя

DRIVE Orin в сердце платформы обеспечит работу широкого спектра систем безопасности, автоматизированных систем вождения и парковки, а также систем помощи водителю на базе программного обеспечения DRIVE AV. Система также будет включать функции искусственного интеллекта внутри автомобиля, в том числе мониторинг состояния водителя и пассажиров и расширенную визуализацию, реализуемые через программный стек DRIVE IX.

Заключившие партнерство Jaguar Land Rover и NVIDIA планируют разрабатывать совместно программно определяемые функции для будущих автомобилей Jaguar и Land Rover. Компании также будут непрерывно улучшать алгоритмы автоматизированного вождения и интеллектуальных функций, начиная с 2025 года.

Сообщается, что автомобили будут построены на унифицированной компьютерной архитектуре, которая предоставляет программно определяемые сервисы для клиентов и новых бизнес-моделей. Сочетание централизованных вычислений и интеллектуальных функций, обновляемых по воздуху, также призвано улучшить управление цепочками поставок.

«Вместе с глобальной цифровизацией нашего бизнеса долгосрочное стратегическое партнерство с NVIDIA откроет новый мир возможностей для наших будущих автомобилей», — говорит Тьерри Боллоре (Thierry Bolloré), генеральный директор Jaguar Land Rover.

Разработка начнется в центре обработки данных. Инженеры обеих компаний будут вместе обучать, тестировать и проверять новые функции автоматизированного вождения с помощью решений NVIDIA для центров обработки данных. Они включают в себя аппаратное и программное обеспечение центра обработки данных и рабочие процессы, необходимые для разработки и проверки технологии автономного вождения, от сбора сырах данных до валидации. Суперкомпьютеры NVIDIA DGX станут строительными блоками, необходимыми для разработки и обучения DNN, а DRIVE Sim обеспечит необходимую проверку, воспроизведение и тестирование в симуляции, чтобы обеспечить безопасное автономное вождение.

С помощью NVIDIA Omniverse инженеры могут сотрудничать виртуально, а также тщательно тестировать и проверять DNN с помощью высокоточной генерации синтетических данных.

Jaguar Land Rover развернет это комплексное решение на базе NVIDIA DRIVE Hyperion — центральной нервной системы автомобиля, в которой роль мозга играет централизованная вычислительная платформа искусственного интеллекта DRIVE Orin. DRIVE Hyperion включает в себя системы безопасности, сети и датчики, используемые для автономного вождения, парковки и интеллектуальных приложений кабины.

Будущие автомобили будут постоянно улучшаться на протяжении всего срока службы ведущими мировыми специалистами по программному обеспечению и искусственному интеллекту в NVIDIA и Jaguar Land Rover.

«Автомобили следующего поколения сделают автомобилестроение одной из самых крупных и передовых технологических отраслей, - отметил основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. – Функции и сервисы программно определяемых, программируемых автомобилей будут совершенствоваться на протяжении всего срока службы транспортных средств».

В дополнение к полному переходу на электромобили в будущем автопроизводитель планирует добиться нулевых выбросов углерода в своей цепочке поставок, продуктах и операциях к 2039 году.

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