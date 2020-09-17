Глядя на трекер IDC по серверам

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Вышел отчет IDC по серверам за второй квартал 2020. Подробные комментарии к нему можно прочесть у Патрика Кеннеди.
В кратком пересказе дела обстоят так:
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Серверный рынок вырос, несмотря на глобальные потрясения (возможно, как их следствие). Прирост в денежном выражении составил почти 20%.
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«Средний чек» потяжелел. Серверы стали дороже: в штуках рынок подрос менее, чем на 19%.
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Глобальные лидеры HPE и Dell теряют рыночные доли. Год назад на них в сумме приходилось 31% рынка, сейчас — 28%.
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Китайцы наступают. Особенно отличился Inspur (вероятно, вследствие переноса части производства в США и активности на американском рынке).
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Сильно прибавили гиперскейлеры (это их рост прячется под анонимными ODM Direct).
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«Остальной мир» (Rest of Market) подъедает крохи, но держится на плаву благодаря близости к потребителю и его задачам.
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В серверах приходит время стандартизованных средств управления и уходит диктат проприетарных (как HPE iLO, Dell iDRAC).
Не технологические или ценовые преимущества приводят к сдвигам, а только способность производителей адаптироваться под запросы рынка. Гибкость и приверженность открытым стандартам.
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