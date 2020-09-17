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Андрей Тищенко

Глядя на трекер IDC по серверам

17 сентября 2020 г., 15:25
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Вышел отчет IDC по серверам за второй квартал 2020. Подробные комментарии к нему можно прочесть у Патрика Кеннеди.

Глядя на трекер IDC по серверам

В кратком пересказе дела обстоят так:

  • Серверный рынок вырос, несмотря на глобальные потрясения (возможно, как их следствие). Прирост в денежном выражении составил почти 20%.

  • «Средний чек» потяжелел. Серверы стали дороже: в штуках рынок подрос менее, чем на 19%.

  • Глобальные лидеры HPE и Dell теряют рыночные доли. Год назад на них в сумме приходилось 31% рынка, сейчас — 28%.

  • Китайцы наступают. Особенно отличился Inspur (вероятно, вследствие переноса части производства в США и активности на американском рынке).

  • Сильно прибавили гиперскейлеры (это их рост прячется под анонимными ODM Direct).

  • «Остальной мир» (Rest of Market) подъедает крохи, но держится на плаву благодаря близости к потребителю и его задачам.

  • В серверах приходит время стандартизованных средств управления и уходит диктат проприетарных (как HPE iLO, Dell iDRAC).

Не технологические или ценовые преимущества приводят к сдвигам, а только способность производителей адаптироваться под запросы рынка. Гибкость и приверженность открытым стандартам.


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