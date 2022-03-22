Glovo відновив роботу вже у 23 містах України

Сервіс Glovo заявив, що доставляє замовлення вже у 23 містах України - відновили роботу ще у Кам`янці-Подільському та Житомирі.
Також повідомлюється, що оплата карткою у додатку Glovo активована у всіх містах, де працює сервіс.
На платформі вже 2290 активних кур`єрів, які регулярно здійснюють доставки мешканцям міст з 1620 партнерських локацій.
Увесь операційний дохід компанія продовжує передавати до благодійного фонду “Повернись живим“.
Glovo спростила формат прийому заявок на партнерство - тепер контакти можна залишити у зручному чат-боті.
Баббл допомоги Україні, який доступний для користувачів Glovo в Україні, Іспанії, Італії, Португалії, Польщі, Румунії, Молдові, Грузії вже зібрав 2,6 млн гривень!
Glovo забезпечує необхідними продуктами з Glovo Express захисників Збройних Сил у Харкові, Львові, Чугуєві, а також польові кухні ТРО Києва, Броварів.
Все буде Україна!
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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