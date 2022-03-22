«Укренерго» за добу відновила електропостачання для 11 тисяч споживачів

22 марта 2022 г., 11:55

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Закінчується 26-й день тестування української енергосистеми на витривалість і збалансованість. Як звитує «Укренерго», частота в мережі незмінно тримається на рівні 50 Гц.



Всі види електростанцій працюють згідно власних графіків та диспетчерських команд. Українські виробники повністю забезпечують потреби споживачів в електроенергії. Збереження звичного обсягу споживання електроенергії допомагає балансувати енергосистему. Тому, якщо ви у безпеці, наразі немає причин для того, щоб скорочувати енергоспоживання.



Щодня в регіонах, де тривають бойові дії, ремонтні бригади «Укренерго» та операторів систем розподілу (обленерго) йдуть відновлювати енергетичну інфраструктуру, розтрощену ворожими військами.



На Сумщині ремонтники «Укренерго» відремонтували велику високовольтну магістраль, яка дозволила відновити енергоживлення та підвищити його надійність в регіонах, де тривають бойові дії.



Активні ремонті роботи обленерго йдуть у Київській, Миколаївській, Харківській областях, де за добу відновлено електропостачання для 11 тисяч споживачів.



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Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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