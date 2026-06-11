Check Point розширює платформу для провайдерів керованих послуг

11 июня 2026 г., 17:25

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Компанія Check Point Software Technologies офіційно оголосила про масштабне розширення своєї спеціалізованої платформи для провайдерів керованих послуг.





Нова технологічна платформа, що представлена на конференції Pax8 Beyond 2026 у Редвуд-Сіті, покликана допомогти партнерам проводити безпечне впровадження AI-інструментів у корпоративному секторі, оптимізувати внутрішні операції та спростити доставку сервісів безпеки.





Анонсоване оновлення об'єднує три стратегічні інновації під єдиною концепцією. По-перше, захист безпосередньо процесів використання інструментів AI. По-друге, розгортання нової мультиорендної платформи управління з доступом до панелі керування Management Control Plane. А також створення уніфікованих пакетів керованої безпеки за спрощеною моделлю ліцензування. Як повідомляється, ці можливості дозволять сервіс-провайдерам еволюціонувати з простих постачальників інфраструктури у стратегічних партнерів для своїх клієнтів в епоху глобальної AI-трансформації.





Актуальність запуску нових захисних засобів підтверджується даними свіжого звіту Check Point з хмарної безпеки за 2026 рік. Згідно з ним 77% організацій уже оновили свої стратегії безпеки у відповідь на стрімке поширення AI, проте лише 26% респондентів зазначають, що мають достатні архітектурні можливості для практичного застосування та впровадження цих стратегій. Для усунення цього технологічного розриву Check Point розширює архітектуру Workforce AI Security на свою екосистему партнерів, що дасть їм змогу виявляти факти використання AI в інфраструктурі, контролювати взаємодію співробітників з AI-інструментами та захищати конфіденційні корпоративні дані в нових додатках та середовищах AI-агентів. Віцепрезидент напрямку MSP/MSSP у Check Point Software Technologies Дейв Майстер (Dave Meister) підкреслив, що AI суттєво змінює як ландшафт загроз, так і очікування клієнтів від постачальників послуг, оскільки компанії більше не просто керують інфраструктурою, а допомагають клієнтам орієнтуватися в AI-трансформації. За його словами, нові функції дають партнерам першу можливість контролювати та захищати використання AI та AI-агентів у масштабованій мультиорендній системі з помісячною оплатою споживання, без мінімальних лімітів чи довгострокових блокувань.





Підкреслюється, що оновлена платформа була розроблена з урахуванням специфічних операційних вимог сервіс-провайдерів, надаючи повний доступ до продуктового портфеля розробника у гнучкому середовищі з нативною інтеграцією функцій безпеки лінійки Workforce AI. Програмний комплекс також посилює відкриту стратегію Check Point завдяки розширенню інтеграцій з автоматизацією професійних послуг PSA та впровадженню виділеної команди підтримки для забезпечення успішної адаптації та навчання партнерів.





Паралельно компанія представила нові уніфіковані пакети безпеки, які спрощують процеси закупівель та адміністрування. Ці пакети об'єднують в одному інтегрованому рішенні безпеку електронної пошти, кінцевих точок, веб-браузерів і мобільних пристроїв, а також технології SASE, інструменти Workforce AI, тренінги з підвищення обізнаності щодо безпеки та протоколи DMARC. Завдяки єдиному ідентифікатору SKU, узгодженому з ліцензійною моделлю Microsoft, провайдери можуть суттєво зменшити надмірний розмах інструментарію, оптимізувати закупівлі, покращити операційну ефективність та прискорити підключення нових клієнтів.





Стратегічний крок Check Point із запуску спеціалізованої AI-платформи для провайдерів керованих послуг чітко фіксує зміну парадигми на ринку корпоративної кібербезпеки, де фокус зміщується із захисту класичного периметра на контроль внутрішніх потоків даних. Досі індустрія наздоганяла бум генеративних моделей, створюючи інструменти для кінцевих користувачів, проте системна проблема полягала в тому, що середній та малий бізнес не мають власних інженерних ресурсів для розгортання складних політик безпеки.

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