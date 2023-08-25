Gartner прогнозує, що світовий дохід від продажів АІ-чипів досягне 53 млрд дол. у цьому році

25 августа 2023 г., 16:25

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До 2027 року дохід від продажів мікросхем для АІ зросте більш ніж удвічі.

Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, дохід напівпровідникової індустрії від продажів чипів, призначених для виконання завдань штучного інтелекту, у 2023 році складе 53,4 млрд дол., що на 20,9% більше, ніж торік.

«Розвиток генеративного штучного інтелекту та зростаюче використання широкого спектру додатків на основі AI в центрах обробки даних, периферійній інфраструктурі та кінцевих пристроях вимагають розгортання високопродуктивних графічних процесорів (GPU) та оптимізованих напівпровідникових пристроїв. Це стимулює виробництво і розгортання мікросхем AI», - наголосив Алан Прістлі (Alan Priestley), віце-президент з аналітики Gartner.

Виторг від продажів напівпровідникової продукції AI продовжить демонструвати двозначне зростання протягом прогнозованого періоду, збільшившись на 25,6% у 2024 році до 67,1 млрд дол. Очікується, що до 2027 року дохід більш ніж удвічі перевищить обсяг ринку у 2023 році, досягнувши 119,4 млрд дол.

Все більше галузей та ІТ-організацій розгортатимуть системи, що включають мікросхеми штучного інтелекту, оскільки використання робочих навантажень на основі штучного інтелекту на підприємствах набуває все більшої зрілості. За оцінками аналітиків Gartner, на ринку споживчої електроніки до кінця 2023 року вартість процесорів застосунків зі штучним інтелектом, що використовуються в пристроях, становитиме 1,2 млрд дол. порівняно з 558 млн дол. торік.

Потреба в ефективних і оптимізованих розробках для підтримки економічно ефективного виконання робочих навантажень на основі AI призведе до збільшення кількості розгортань спеціально розроблених мікросхем AI. «Для багатьох організацій широкомасштабне розгортання кастомних чіпів AI замінить нинішню домінуючу архітектуру чіпів - дискретні графічні процесори - для широкого спектру робочих навантажень на основі AI, особливо тих, що базуються на методах генеративного AI», - підкреслив Прістлі.

Генеративний AI також стимулює попит на високопродуктивні обчислювальні системи для розробки і розгортання, і багато постачальників, що пропонують високопродуктивні системи на базі графічних процесорів і мережеве обладнання, бачать значні переваги в найближчій перспективі. У довгостроковій перспективі, в міру того, як гіперскейлери шукатимуть ефективні та економічно вигідні способи розгортання цих додатків, Gartner очікує збільшення використання ними спеціально розроблених чіпів АІ.

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